Koronavirüse yenik düştü, hastanedeki dönemde ezan okuduğu görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüsten yaşamını yitiren Fehmi Tekin'in (37), hastanede tedavi görürken ezan okuduğu görüntüleri ortaya çıktı. Eşinin yanına gittiğini Emine Tekin, "Yanına gittim. Bana 'hakkını helal et' dedi, Sonra bana el salladı. Ben de ona el salladım. Bizi bırakıp gitti. Lütfen kimse maskesiz çıkmasın. Özellikle işi olmayanlar hiç çıkmasın" dedi.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Fehmi Tekin'e, 25 gün önce belirti göstermesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Tekin, durumu ağırlaşınca 20 gün önce Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekin tedavi görürken yoğun bakım odasının cam bölmesinin arkasından eşi Emine Tekin ile görüşerek helallik istedi.

EZAN OKUDUĞU GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTITekin'in yoğun bakım odasında tedavi görürken ezan okuduğu görüntüler ortaya çıktı. Emine Tekin, eşinin alkol ve sigara kullanmadığını, koronavirüse yakalanmadan önce sağlığının yerinde olduğunu belirterek, "25 gün önce rahatsızlanması üzerine Derik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Koronavirüs teşhisi konulunca 5 günlük tedavinin ardından sonuç alınamayınca Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Biz de 3 çocuğumla 14 gün evde izolasyona alındık. Vefatından birkaç gün önce camın arkasından gördüm. Bana 'hakkını helal et' dedi. Sonra bana el salladı. Ben de ona el salladım. Bizi bırakıp gitti. Lütfen kimse maskesiz çıkmasın. Özellikle işi olmayanlar hiç çıkmasın. Kendileri de gider ailelerini de götürürler. Basit bir hastalık değil bu. Ne siz ölün ne de başkalarının ölümüne yol açın. Hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edin" diye konuştu.

Tekin'in 14 yaşındaki kızı Zilan Tekin de babasını kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirerek, "Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Lütfen maskesiz dışarı çıkmayın. Koronavirüs, gerçekten çok kötü bir hastalık. Aileni, sevdiklerini alabilir. Bu kalanlar için de çok kötü oluyor. Ailenizi kaybetmek istemiyorsanız kurallara uyun ve maskesiz dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.