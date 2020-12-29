Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen mücadele için görevini bırakmamış - Son Dakika

Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen mücadele için görevini bırakmamış

29.12.2020 22:34
Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen mücadele için görevini bırakmamış, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük İlçe Müftüsü İlyas Öztel (64) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, oğlu Fatih Sultan Öztel, babasının risk grubunda olması nedeniyle ısrarlarına rağmen koronavirüsle mücadeleden kaçmak istemediği için emekli olmadığını söyledi.

KOCAELİ'nin Gölcük İlçe Müftüsü İlyas Öztel (64) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, oğlu Fatih Sultan Öztel, babasının risk grubunda olması nedeniyle ısrarlarına rağmen koronavirüsle mücadeleden kaçmak istemediği için emekli olmadığını söyledi.

Koronavirüse yakalanan Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, 20 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. 6 çocuk babası İlyas Öztel'in vefatının ardından oğlu Fatih Sultan Öztel, babasının risk grubunda olduğunu ancak emekli olması yönündeki ısrarlarına rağmen çalışmaya devam ettiğini ifade etti. Fatih Sultan Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının neden görevini bırakmadığını yazdı. Fatih Sultan Öztel'in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:  "Risk grubunda olduğu halde emekliliğine 3 ay kala kendisine emekli ol çağrılarımıza babamın bana verdiği cevap buydu: Şayet şu süreçte emekli olursam, bu mücadeleden kaçmak olur. Şu an filyasyon ekiplerinde çalışan arkadaşlarımıza moral bozukluğu olur. Halbuki bugün salgınla verdiğimiz mücadele tıpkı Çanakkale'de verdiğimiz varlık yokluk mücadelesi gibidir' sözleri ile üzerine düşen denetim vazifesini icra ediyordu. Tüm bunların yanı sıra insanların bireysel olarak bu virüse karşı nasıl korunmaları gerektiğini onlara her fırsatta hatırlatan paylaşımlar ve yazılar yazıyordu. Bu manada inanıyorum ki Rabbim onu o çok istediği görev şehitleri zümresine dahil edecek. Allah senden razı olsun baba. Mekanın cennet olsun. Cennetin en ali makamları senin olsun." diye paylaşımda bulundu.


Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen mücadele için görevini bırakmamış
Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen mücadele için görevini bırakmamış

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen mücadele için görevini bırakmamış - Son Dakika


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