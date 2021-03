KORONAVİRÜSE YENİLEN PROF. DR. FERİHA ÖZ'ÜN OĞLU: VİRÜSÜ TESPİT ETTİĞİMİZ ZAMAN 'ŞANSA BAK BE' DEDİ - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz, "Annem benim her şeyimdi. İşin başında annemdi evet ama hocamdı. Hep bir umutla bu mücadeleyi kazanabilmeyi düşündüm ama maalesef" dedi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin üzerinden bir yıl geçti. Yaptığı çalışmalarla patoloji alanına büyük katkı sağlayan Prof. Dr. Feriha Öz'de koronavirüs nedeniyle 2 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandemi hastanesine verildi. Ölüm yıl dönümü yaklaşan Prof. Dr. Öz'ü, kendisi gibi doktor olan oğlu ve gelini DHA'ya anlattı.

"VİRÜSÜ TESPİT ETTİĞİMİZ ZAMAN TELEFONDA, 'FERHAN ŞANSA BAK BE' DEDİ"

Acıbadem Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ferhan Öz, annesi Feriha Öz'ü ve o süreçte yaşadıklarını anlattı. Öz, "Annem benim her şeyimdi. İşin başında annemdi evet ama hocamdı. Tıp Fakültesinde hocamdı. Eşimin hocasıydı. Kız kardeşimin hocası değildi çünkü onun hocası babamdı. O yüzden biz ailede annemin öğrencileri ve babamın öğrencileri olarak bölünmüştük. Kardeşim tıp fakültesini kazandığı zaman babam çok sevinmişti benim öğrencim diye. Çünkü ben annemin okulundaydım. Böyle bir birlikteliğimiz vardı. Annem kafası her zaman açık ve mantıklı bir insandı. Hastalığı başladığında, virüsü tespit ettiğimiz zaman telefonda bana söylediği şey şuydu, 'Ya Ferhan, şansa bak be' dedi. Yani nereden buldu 87 yaşındaki bir kişiyi hem de evde otururken. Hakikaten tam şansa bak be durumu" dedi.

"HEP BİR UMUTLA BU MÜCADELEYİ KAZANABİLMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Virüsün tespit edildiği andan itibaren umutlarını hiç kaybetmediklerini söyleyen Prof. Dr. Öz, "Aslında annem bu konularda çok dikkatli olan ve kimseyle görüşmeyen bir insandı. Ne yazık ki bir meslektaşıyla teması oldu ve o temasta bu virüsü aldı. Ateşi çıktığı zaman zaten benim ilk aklıma gelen Kovid 19 oldu. Annemi hemen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yatırdık ve teşhis hemen o gün içinde konuldu. 8-9 gün süren bir sürecin sonunda ise düzelme olmayınca içime bir karabulut çöktü. Daha sonrasında 2 Nisan günü annemi kaybettik. Bu süreç Edirne'de benim için çok zor geçti. Hep bir umutla bu mücadeleyi kazanabilmeyi düşündüm ama maalesef sabaha karşı 4'te gelen bir telefonla annemi kaybettiğimi öğrendim" diye konuştu.

"ANNEM HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEYİ BIRAKMAYAN BİR İNSANDI"

Annesinin 9 gün hastanede kaldığını ifade eden Prof. Dr. Öz, "O süreçte iletişim çok zordu. Hep telefonla görüntülü konuşarak iletişimde kaldık. Hep moral vermeye çalışıyordum. Zaten annem hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayan bir insandı. Bu süreçte de hiç bırakmadı. Bir hastanın iyileşmesinde moralin en önemli unsur olduğunu kendisi söylerdi hep" dedi.

"ANNEM BUNU HAK EDEN BİR İNSANDI, GURUR DUYDUK"

Sancaktepe 'de açılan pandemi hastanesine annesinin isminin verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Ferhan Öz, "Annemin ismi Sancaktepe 'deki pandemi hastanesine Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi olarak verildi. Ben bu haberi haberlerde duydum ve inanılmaz sevindim. Çok büyük gurur duydum. Hemen 10 dakika sonra Sayın Sağlık Bakanımız aradı. Onunla bu konuyu konuştuk. Daha sonra 29 Mayıs günü düzenlenen çok güzel bir törenle hastaneye ismi verildi. Cumhurbaşkanımızın bizzat katıldığı bir törendi. Ben Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Annem bunu hak etmiş bir insandı. Ben oğlu olarak, kız kardeşim, eşim ve yaşasaydı babam inanılmaz gurur duyardı. Biz çok gurur duyduk onurlandık" şeklinde konuştu.

"FERİHA ÖZ BENİM İÇİN SADECE BİR ANNE OLMAKTAN ÖTE İDOLÜMDÜ"

Kendisi gibi doktor olan öğrencisi ve aynı zamanda gelini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Büge Öz, Feriha Öz'ün kaybının ardından çok zor bir süreç geçirdiklerini ifade etti. Öz, "Daha kovid ne olduğunu anlamaya başladığımız zaman biz çok büyük bir kayıp yaşadık aile olarak. Feriha Öz, benim için sadece bir anne olmaktan öteye idolüm, buradaki duayenim ve benim mentorumdu. Dolayısıyla ben bu göreve şu an devam ediyorsam, her şey ondan öğrendiğim şevkle, öğrendiğim yöntemle devam ettiğim bir sistem. Şu anda ondan devraldığım görevi, ona layık olarak devam ettirmeye çalışıyorum kürsü başkanı olarak. Ailesel olarak kaybımızı soracak olursanız çok büyük sarsıntı yaşadık. Annemin yaşı vardı ama annem gerçekten inanılmaz bir beyine sahip bir insandı. Bütün aileye her zaman destek olurdu. Her zaman yeni fikirleri ile tartışmalarıyla bize ufuk açan bir insandı. Hayatı boyunca böyle oldu. Sadece aile bireyleri için değil, yaşamında kime dokunduysa hep pozitif bir şeyler katan bir insandı. Dolayısıyla bu kaybı tolere etmek çok zor oldu bizim için" ifadelerini kullandı.