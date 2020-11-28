Koronavirüse yine aldırmadılar; Otel terasındaki kafeye baskın - Son Dakika

Koronavirüse yine aldırmadılar; Otel terasındaki kafeye baskın
28.11.2020 10:22
ŞİŞLİ'de bir otelin teras katındaki kafeye baskın yapan polisler, yasağa rağmen nargile içen çok sayıda kişiye para cezası kesti.
ŞİŞLİ'de bir otelin teras katındaki kafeye baskın yapan polisler, yasağa rağmen nargile içen çok sayıda kişiye para cezası kesti.
Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir otelde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, otele baskın düzenledi. Otelin teras katındaki kafeye giren ekipler, müşterilerin nargile ve sigara tükettiğini gördü. Polisler, kafede bulunan 9 müşterinin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin 180 lira para cezası kesti. Ayrıca, müşterilerine nargile hizmeti veren işletmeye de cezai işlem uygulandı.
- İstanbul
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