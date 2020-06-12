"Koronavirüsle agresifleştik"

Covid-19 karantinası süresince kişilerin özgürlüğünden mahrum kaldığını ve bu durumun engellenmişlik duygusuna sebep olduğunu açıklayan Klinik Psikolog Ünal Erdem Elli, "Engellenme, agresyon ile ilintilidir. İnsanlar olaylara normalde olduğundan daha agresif tepkiler verebilir" diye konuştu.

Agresif tepkilerin sınırlı olan sosyal ilişkilerde bozulmaya yol açacağını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Klinik Psikolog Ünal Erdem Elli, "Pandemi sürecinde söz konusu psikolojik etkenlerle baş edebilmek için en önemli unsur, kişinin hissettiği kaygı, korku, belirsizlik, öfke gibi duyguların, aşırı olmadığı, kişinin işlevselliğini ortadan kaldırmadığı müddetçe işe yarar olduğunu hatırlamaktır. Söz konusu duygular yakınlarla paylaşıldığında, sosyal destek unsurları artacağından, bunların olumsuz etkileri ile baş edebilmek daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

"STRES OLUMSUZ ETKİLERİ TETİKLER"

Kişinin psikolojik sağlığı ile bedensel sağlığı arasında ilişki olduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Klinik Psikolog Ünal Erdem Elli, "Kişi psikolojik açıdan yoğun stres deneyimlemezse, bağışıklık sistemi de daha dirençli olur. Stres, bağışıklık sisteminin vereceği tepkiler üzerinde olumsuz etkiler meydana getirir. Bu sebeple psikolojik sağlığı korumaya yönelik önlemler, hastalığa karşı da daha dirençli olunmasını sağlar" dedi.

"SPOR YAPIN, İYİ BESLENİN, UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN"

Bedensel sağlığı koruyor olmak için fiziksel aktivitelerde bulunulması gerektiğine vurgu yapan Elli, "Çünkü daha iyi bedensel sağlık, psikolojik iyi oluşla ilgilidir. Bu sebeple pandemi sürecinde düzenli olarak spor yapmak, iyi beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek gibi önlemler hem bedensel sağlığı hem psikolojik sağlıklılığı korumak açısından değerlidir" şeklinde konuştu.

"İNSANLIK SALGIN İLE ÇOK İYİ BAŞ EDİYOR"

Bütün dünyada pandemiyi deneyimleyen insanların önemli bir kısmının, yaşadıkları döneme böyle bir salgının denk gelmiş olmasından dolayı kendilerini şanssız hissetiğini belirten Elli, "Geleceğe baktığımızda kendimizi iyimser hissetmek için halen iyi sebepler olduğunu unutmamakta fayda var. İnsanlık 100 yıl önceki İspanyol gribi ile kıyaslandığında bu salgın ile çok daha iyi baş ediyor. İspanyol gribi yaklaşık 15 aylık bir sürede toplam dünya nüfusunun üçte birini enfekte edip, yaklaşık yüzde 3 ile yüzde 5 arasında insanın ölmesine sebep olmuştu. Bu oran Covid-19 için yaklaşık yüzde 01 enfekte ve yüzde 001 ölüm olarak seyrediyor. Tüm bunlara karşın ısrarlı ve yoğun şekilde kaygı, depresif duygu durum ya da başka psikolojik belirtiler deneyimleyen bireylerin, psikiyatrik ve psikolojik yardım almanın bu sorunlarla baş etmede etkili bir yöntem olduğunu unutmamaları ve profesyonel destek almak için uzmanlar ile iletişime geçmeleri oldukça önemlidir" dedi.

(İHA)