Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı - Son Dakika

Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı

ANTALYA'da, normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin tatil seçenekleri arasında VIP yatlar ilk sırada yer almaya başladı.

Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı, System.String[]

ANTALYA'da, normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin tatil seçenekleri arasında VIP yatlar ilk sırada yer almaya başladı. Ailelere yönelik VIP yat turları ve tatil seçenekleri turizm acenteleri tarafından da satışa çıkarıldı. Günlüğü 7 ila 8 bin TL arasında değişen fiyatlarda kiralanan yatlar, Akdeniz'in mavi sularına açılıyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte yeni normal hayatın tatil seçenekleri arasında VIP yat ile ailelere ve yakın arkadaş çevrelerine yönelik turlar ilgi görüyor. Kalabalık tatil merkezleri yerine insanlardan uzak dinlenmeyi ve tatil yapmayı tercih edenler, güvenli liman olarak açık denizleri seçiyor. Kimileri günübirlik, kimileri ise yatları haftalık kiralayarak denize açılıyor. Yat kaptanı ve ekibi tarafından karşılanan misafirler, bir dizi testten geçirilerek yata alınıyor. Yatın kaptanı, tüm misafirlerin ateşini ölçerek yata kabul ediyor. Sosyal mesafenin sınırlı olduğu iç kabinlerde maske takmalarına yönelik uyarılan misafirler, güneş banyosu sırasında ise maskelerini bir tarafa bırakıp bronzlaşıyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri sırasında personelin tamamı maskeli ve eldivenli hizmet veriyor. Yemekler ise önceden paketli şekilde hazırlanarak, müşteriye servis ediliyor. VIP yatların dört bir yanında dezenfektan bulundurulması ve kapalı alanlarda dezenfektan makinelerinin sürekli çalışması ise göze çarpan detaylar arasında. Yat içinde tek kullanımlık havlular ve bardaklar tercih ediliyor.

Antalya'da 20 yıl önce kurulan Dolphins Yatçılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kamiloğlu, koronavirüs önlemlerini kendilerine iletildiği şekilde tüm ayrıntılarıyla titiz şekilde yerine getirdiklerini kaydetti. Antalya bölgesinde 8 VIP yat ile turizm sektöründe olduklarını hatırlatan Kamiloğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi, sadece ülkemizi ilgilendiren bir sağlık sorunu değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun. Salgından etkilenen sektörlerden birisi de denizcilik sektörü. Devletimiz pandeminin başlamasıyla birlikte çok yerinde önlemler alarak bu krizi yönetti. Biz de sektör olarak alternatif turizm dediğimiz kapalı grupların haricinde yatlarımızda ailelere hizmet vermeye başladık. Karamsar değiliz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Pandemi ile ilgili tüm tedbirleri aldık. Ailelere yönelik hizmete hazırlandık. Yıllarca yurt dışı pazarına hizmet verdik. Şimdi ise yurt işi pazara yöneldik. Antalyamız, Bodrum, Marmaris, Göcek gibi şanslı değil. Biz yine de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Yatlarımız günlük ve haftalık kiralanabiliyor. Yemesi, içmesi ve yat ile birlikte günlüğü 7 ila 8 bin TL arasında değişen bir ücret ödeniyor."

Kamiloğlu, yatlarda aldıkları virüs önlemlerini de anlattı. Kamiloğlu, "Teknenin her köşesinde dezenfektan yerleri yaptık. Ateş ölçümü yapılmadan kimse yata binemiyor. Aynı zamanda yatın içinde sürekli çalışan dezenfektan ünitelerimiz var. Yatın içi dışı son derece güvenli. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelip tura çıkabilir" diye konuştu.

TURİZM ACENTELERİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Antalya bölgesinde özellikle VIP turistlere hizmet veren Consul Travel'in Genel Müdürü Yusuf Mutlu, sezondan yüksek olmasa da umutlu olduklarını kaydetti. Mutlu, "Otel, acente ve sektör olarak 2020 yaz sezonuna hazırız. Tamamımız 1 Temmuz tarihine kilitlendik. Beklentilerimiz aşırı yüksek olmasa da biraz toparlanma olacağına yönelik. Pandemi sorunu uluslararası sorun olması yönüyle sadece bizim hazır olmamız yeterli olmuyor. Fakat bizler umutluyuz. Bugün ilk misafirlerimizi tura çıkardık, her şey çok güzel olacak" dedi.

İNSANLARDAN UZAK TATİL YAPMAYI TERCİH ETTİLER

Arkadaş grubuyla yat turuna çıkan Rus Melissa Sladkikh, "Antalya'da yaşıyorum, bugün kız arkadaşlarımla birlikte koronavirüs döneminde ilk tatilimiz. Önlemleri çok iyi almışlar. Eğleniyoruz ve yazın keyfini çıkartıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Gizem Çelik ise "Sosyal hayatta da çok yakın arkadaşız. Yasaklar ortadan kalktıktan sonra kalabalık yerlere gidip dinlenmek yerine yat turuna çıkmayı tercih ettik. Önlemler beni çok mutlu etti" diye konuştu. VIP yat turuna katılanlardan Berna Özbek, koronavirüs salgınını bir nebze de olsa unutmanın ve arkadaşlarıyla güzel zaman geçirmenin tadını çıkardığını kaydetti.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 09:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı - Son Dakika

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