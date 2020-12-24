Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu - Son Dakika

Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu

24.12.2020 08:21
Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu, System.String[]

Koronavirüsten korunmak isteyenler parayı vitamin ve gıda takviyelerine yatırmaya başladı. En fazla C, D, çinko, Omega 3 ve beta glukan talep edilirken, marketlerdeki zenginleştirilmiş gıdaların da satışı arttı. Vatandaş aylık vitamin harcamaları için en az 100 liralık ek bütçe ayırıyor.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından korunmak isteyenler parasını gıda takviyeleri ile vitaminlere yatırdı. Yılın ilk üç çeyreğinde pazarda yüzde 53'lük büyüme yaşandı, büyüklük 1.2 milyar lirayı aştı. Pazara giren yeni ürünlerin yüzde 81.6'sı gıda takviyesi, 4.9'u enteral beslenme ve tıbbi amaçlı gıda, yüzde 2.9'u ise geleneksel bitkisel tıbbi ürün oldu.

Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu

VATANDAŞIN CEBİNDEN ORTALAMA 500 LİRA ÇIKIYOR

Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre marketlerde bile vitamin rafları kuruldu. Vatandaş vitamin ve gıda takviyelerine aylık en az 100 liralık ek bütçe ayırıyor. Vitamin ve gıda takviyelerini eksiksiz almak isteyen vatandaşın cebinden ise ortalama 500 lira çıkıyor.

Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu

PAZAR YÜZDE 50 BÜYÜDÜ

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD) verilerine göre, tüketici sağlığı dünyada 280 milyar dolarlık bir pazar. Bunun 120 milyar dolarını ise gıda takviyesi ve vitaminler alıyor. Türkiye'de de 640 milyon doları bulan pazarın 210 milyon doları gıda takviyesi ve vitaminlerden geliyor. GTBD Başkanı Samet Serttaş, pandemiyle birlikte bu pazardaki büyümenin yüzde 50'yi bulduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği dozlar çerçevesinde ve onaylı bir mevzuat kapsamında piyasaya çıktığı için de ürünlerin kullanımında herhangi bir sakınca olmadığının altını çizen Serttaş, bu dönemde tüketicinin en çok C, D, çinko, beta glukan ve Omega 3 içeren vitamin ve gıda takviyelerine talep gösterdiğini vurguladı. Talep hızlı artınca bu alanda üretim yapan şirketlerin satışları da piyasaya sundukları ürün çeşitleri de artış gösterdi.

Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu

Pınar Çelik , omega 3, Beta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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