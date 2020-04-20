KORONAVİRÜSLE DİJİTAL ESNAF DEVRİ; ARTIŞ YÜZDE 200'LERDE - Son Dakika
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KORONAVİRÜSLE DİJİTAL ESNAF DEVRİ; ARTIŞ YÜZDE 200'LERDE

6 saat önce

TÜRKİYE'de son bir ayda e-ticarete başlamak isteyen KOBİ sayısı, yüzde 50 artış gösterdi.

KORONAVİRÜSLE DİJİTAL ESNAF DEVRİ; ARTIŞ YÜZDE 200'LERDE, System.String[]
TÜRKİYE'de son bir ayda e-ticarete başlamak isteyen KOBİ sayısı, yüzde 50 artış gösterdi. Gıda, market, temizlik, dezenfektan, kitap, oyuncak, küçük ev aletleri ve çocuk tekstili kategorilerinde e-ticaret sitelerinin satışları yüzde 200 arttı.

Koronovirüs tehditi esnafı da etkiledi. Salgır riski nedeniyle satışlar artık genellikle internet üzerinden gerçekleşiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, koronavirüs nedeniyle, vatandaşların internetten alışverişe yönelmesiyle birlikte özellikle iş yerini kapatmak zorunda kalan Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ)'lerin e-ticarete başladığını söyledi. Cenk Çiğdemli, "Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, büyük işletmelerimiz, esnafımız zaten e-ticarete başlıyordu ve birçoğu e-ticaret ile beraber işlerini büyüttüler. Ancak bu koronavirüsün etkisi ile de kapanan mağazalar, kapanan dükkanlar, halkımızın evde olması ve ağırlıklı olarak internetten alışveriş yapması da tüm işletmeleri internetten satış yapmaya yöneltmiş durumda" dedi.

KAPANAN DÜKKANLAR İNTERNETTEN SATIŞA BAŞLADI

Koronavirüsün tüm işletmeleri internetten satış yapmaya yönelttiğini anlatan Çiğdemli, şunları söyledi:

"E-ticaret sektörü zaten baktığımız zaman yıllardır ciddi anlamda, büyük bir ivme ile büyüyen bir sektördü. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, büyük işletmelerimiz, esnafımız zaten e-ticaret'e başlıyordu ve bir çoğu e-ticaret ile beraber işlerini büyüttüler. Ancak bu koronavirüsün etkisi ile de kapanan mağazalar, kapanan dükkanlar, halkımızın evde olması ve ağırlıklı olarak internetten alışveriş yapması da tüm işletmeleri internetten satış yapmaya yöneltmiş durumda. Zaten her yıl baktığımız zaman yüzde 50 gibi bir büyüme söz konusuydu bizim sektörümüzde yani her yıl bir önceki yıldan neredeyse iki kat daha fazla talep alıyorduk. Ancak koronavirüsün etkisi ile beraber son bir aya baktığımız zaman zaten büyümesini öngördüğümüz yüzdelerin de üstüne çıkarak ekstra yüzde 50 gibi bir e-ticaret sitesi açmak ile ilgili daha fazla talep aldığımızı görüyoruz. Bunların içinde koronavirüs sebebiyle dükkanlarını kapatan işletmeler de tabii ki mevcut. Zaten dijitalleşme planı olan işletmelerin de aynı şekilde talebi mevcut. Ama baktığımız zaman bunun en büyük sebebi, daha çok mağazalarının kapanması ve belli başlı sektörlerin satışının artması tabii ki bazı işletmeleri iştahlandırmış durumda. Bundan dolayı da bu sektörlerde bir talep artışı var. İşletmeler kendi güvenliği için de internetten satışa başladı. Çünkü internetten satışa baktığımız zaman temas git gide azalıyor"

E-TİCARETE EN ÇOK MARKETLER YÖNELDİ

Son bir ayda e-ticarete en çok yönelenlerin market ve bakkal sahipleri olduğunu ifade eden Cenk Çiğdemli, "En çok şu anda marketçiler, bakkallar yapıyorlar. Kendi e-ticaret sitelerini kurdular bütün siparişlerini bunlar üzerinden alıyorlar. Son bir aya baktığımız zaman tabii ki bazı normaller değişmiş durumda. En çok e-ticaret sitesi açma talebinde bulunan işletmeler şu anda marketler, market zincirleri, bakkallar, gıda satışı yapanlar. Aynı şekilde artık dükkanlarını, mağazalarını kapatmak zorunda kalmış olan tekstilciler, perakendeciler, kafeler artık internet üzerinden satış yapmak için çalışmalarını sürdürüyorlar ve bunun için talepte bulunuyorlar. Oyuncak ve kitap satışı yapanlar da çok hızlı bir şekilde internetten satışa başlamak istiyorlar. Çocuk tekstili de bunun içinde. Bu sektörlerden çok talep alıyoruz" ifadelerini kullandı.

GIDA ÜRÜNLERİNİN SATIŞI YÜZDE 200 ARTTI

Koronavirüs ile beraber gıda satışı yapılan internet sitelerinin satış rakamlarında yüzde 200 artış olduğunu vurgulayan Çiğdemli, "Şu anda e-ticaret sitelerine baktığımız zaman gıda ve market satışlarında ciddi anlamda bir artış görüyoruz. Zaten bu yıl içinde gıda ve market satışlarında bir artışı öngörüyorduk ancak koronavirüs ile beraber tabii ki çok daha yüksek seviyelere çıktı. Yüzde 200 gibi bir artış var diyebiliriz bu sektörde. Diğer sektörlerin bir çoğunda bu daha normal gidiyor. Tabii ki dezenfektan ve sağlık ürünleri satan, kolonya satan sitelerde de çok büyük bir artış söz konusu. Yani ciddi anlamda satış yapıyorlar ve artık günlük sipariş limitlerini dolduruyorlar diyebilirim. Ama yine diğer sektörlere bakacak olursak tekstil ve kitap satışlarında da artış söz konusu. Evlerde kitap okuyanlar çok fazla. Yine çocuk giyim ve oyuncak satan e-ticaret sitelerinde de güzel bir artış var. Artık herkes evi ile mi uğraşmaya başladı bilmiyorum ama küçük ev aletleri ve temizlik ürünlerinde de artış var" şeklinde konuştu.

ESNAFLIK GİDEREK DİJİTALLEŞİYOR

Esnaflığın giderek dijitalleştiğini de sözlerine ekleyen Cenk Çiğdemli, "Vatandaşların da online alışverişlere ağırlık vermesi aslında güzel bir fayda sağlayacak. Çünkü biz internetten bir sürü şeyi daha ucuza alabiliyoruz. Daha güvenli alışveriş yapıyoruz. İşletmelerimizi internetten satış yapar hale, sonrasında da internet üzerinden dünyaya satış yapar hale getirmek istiyorduk. Bu sayede bu da hızlanmış oldu. Bu süreç geçtiğinde KOBİ'lerimiz dünyaya satışa da başlayacak ve ihracat yapmaya, ülkemize döviz getirmeye başlayacaklar. Bunların da tabii, bu dönemden çıktıktan sonra sektöre etkisi olmuş olacak. Esnaflık da artık baktığımız zaman giderek dijitalleşiyor diyebiliriz. Artık bütün alışverişlerimizi temassız yapıyor hale geliyoruz. İnşallah bir süre sonra da bütün KOBİ'lerimiz internet üzerinden dünyaya satış yapmaya başlarlar" dedi.

- İstanbul
Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:09 Kaynak: DHA

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