Üye Girişi
Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı - Son Dakika

Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı

26.06.2021 10:21

Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı Koronavirüsü sanatıyla anlattı, bir yılda oluşturulan eserlerle sergi açtı Ulucanlar Sanat Sokağı sakinlerinden Resim Sanatçısı Züleyha Kabasakaloğlu, koronavirüs döneminde yaşanan zorlukları sanatıyla anlattı.

Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı

Koronavirüsü sanatıyla anlattı, bir yılda oluşturulan eserlerle sergi açtı

ANKARA - Ulucanlar Sanat Sokağı sakinlerinden Resim Sanatçısı Züleyha Kabasakaloğlu, koronavirüs döneminde yaşanan zorlukları sanatıyla anlattı. Yaşanan sıkıntılı sürece sanatçı gözünden bakan Kabasakaloğlu,25 öğrencisiyle birlikte bir yıl içinde hazırladıkları eserleri sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Koronavirüs döneminde yaşananları sanatıyla anlatan 55 yaşındaki Ressam Züleyha Kabasakaloğlu, öğrencileriyle birlikte, hazırladığı eserlerle sergi açtı. Bir kaç farklı tekniğin bir arada bulunduğu onlarca eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin en çok dikkat çeken eserleri ise, evde anı olarak saklanan objelerin bir araya getirildiği tablolar oldu. Bu tablolar hem dönem içindeki zorlu süreci yansıttı hem de sanatı. Birbirinden özel yağlı boya tablolar ise hayran bıraktı.

Çocuk yaşlarda kendisini keşfeden ancak yıllarca resmi sadece hobi olarak yapmak zorunda kalan Kabasakaloğlu, bu tutkusundan vazgeçmedi. 40 yaşında hayallerinin peşine düşen Kabasakaloğlu, çok sevdiği sanatını gelecek nesillere aktarıyor.

"Ben bu işi profesyonel biri olarak yapmadan gidersem gözüm açık gidecekti"

7 yaşında kendisini keşfettiğini, resme olan tutkusunun yıllarca sürdüğünü anlatan Züleyha Kabasakaloğlu,"

Ortaokulda lisede çok güzel resim yapan biri olarak hayatıma devam ettim. Güzel sanatlar okuyamadım ama o sürede hep çizmeye, resim yapmaya devam ettim. Hayat beni bir şekilde buraya getirdi. Ben bu işi profesyonel biri olarak yapmadan gidersem gözüm açık gidecekti" dedi.

Sergide anılarla bugünü anlatan eserler hazırladıklarını, pandeminin sanatın önünde bir engel olamadığına dikkat çeken Ressam Kabasakaloğlu,"Sergimizde atıklar ve atamadıklarımız var. Anı biriktiren eserler. Eserimde pandemide geçen kısıtlama dönemini ifade eden unsurlar kullandı. Tükettiğimiz içecekler ve kapanmayı ifade eden unsurlar kullandım. Yaşanan zor süreci sanatıyla anlatmaya pandemi dönemi bazı yönden fırsatlar sundu. Çektiğimiz sıkııntıların yanında çok fazla üretme, düşünme imkanı bulduk. Eve kapandığımızda kendimizi rahatlatmak için değişik şeyler yapmaya yönlendirdi. Sanatçıların içinde de sanırım kendiliğinden olan şeyler var" diye konuştu.

Kullanılan tekniğin çok yaygın olmadığını söyleyen Kabasakaloğlu,"Dekopaj yapıyorlar biz farklı olarak resimle birleştirdik. Çok fazla taklit ve örnek almadan ortaya çıktı. İlkim diyemiyorum, çevremizde görmedim. Burada eserler yaklaşık 1 yıl sürdü. Pandemi döneminde çok zor şartlar altında buraya geldiler, ulaşımları zordu, Maskeli çalıştık. Sürekli havalandırmak zorunda kaldık ortamımızı, ara vermek zorunda kaldık. Biz aynı zamanda kendimizi iyileştirdik" ifadelerini kullandı.

"Dikkat konusunda, sabır konusunda gerçekten çok büyük kazanımlarımız oluyor çocuklar üzerinde"

Ailelere tavsiyede bulunan Kabasakaloğlu şunları söyledi;

" Kesinlikle çocukları istiyorsa yönlendirsinler. Çocuklar kendilerini keşfetmemiş olabilir. Sadece resim konusunda değil, sanatın her alanına . Hangi sanata yatkınlığı varsa. Sanat sokağımız bir çok sanatı barındırıyor içinde. Gelip gezdirsinler, hangisine yatkınlığı varsa yönlendirip destek olsunlar. İleride çok çok ihtiyaçları olacak. İleride onları neler bekliyor bilmiyoruz. Ben kendi alanım olarak söyleyeyim. Ortaya bir eser çıkarmaktan ziyade onların beyin, ruh gelişime katkısı olacak resmin. Dikkat konusunda, sabır konusunda gerçekten çok büyük kazanımlarımız oluyor çocuklar üzerinde" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı
Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı
Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı
Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı

Koronavirüs, Pandemi, Ressam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azimli hırsız fare deliğinden girip minibüsü soydu! O anlar kameralar tarafından kaydedildi 10:51 Azimli hırsız fare deliğinden girip minibüsü soydu! O anlar kameralar tarafından kaydedildi Direksiyonun başına geçen Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'ı geziye çıkardı 10:42 Direksiyonun başına geçen Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'ı geziye çıkardı Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak 10:31 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi 10:15 Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif 09:57 Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim 09:36 Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı 09:31 Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak 21:14 Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak

Son Dakika Haberleri
10:54 Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık
10:51 Azimli hırsız fare deliğinden girip minibüsü soydu! O anlar kameralar tarafından kaydedildi
10:47 Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler
10:32 İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi
10:30 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak
10:26 Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu
10:23 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı
10:14 Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi
09:56 Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif
09:34 EURO 2020 heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor
Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık         
10:55
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi         
10:32
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu         
10:27
Müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek Müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek         
10:00
Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı         
09:54
Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık         
09:34
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal görüntüler! Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdi İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal görüntüler! Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdi         
18:19
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 11:02:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsle geçen 1 senesini sanatıyla anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement