Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 55 sosyal medya hesabına soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 55 sosyal medya hesabına soruşturma - Son Dakika

Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 55 sosyal medya hesabına soruşturma

6 saat önce

SOSYAL medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 55 sosyal medya hesabına soruşturma, System.String[]
SOSYAL medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımda bulunan hesapları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda İstanbul'da 28, diğer illerde 23, yurtdışında ise 4 provokatif paylaşım yapan hesap tespit edildi. Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.


- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:39 Kaynak: DHA

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