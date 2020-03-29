Koronavirüsle ilgili umut veren beş haber - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüsle ilgili umut veren beş haber - Son Dakika Dünya

Koronavirüsle ilgili umut veren beş haber

6 saat önce

Koronavirüs vakalarının sayısı dünyanın dört bir yanında yükseldikçe karşı karşıya kalınan sağlık krizinin boyutları büyüyor.

Koronavirüsle ilgili umut veren beş haber, System.String[]

Koronavirüs vakalarının sayısı dünyanın dört bir yanında yükseldikçe karşı karşıya kalınan sağlık krizinin boyutları büyüyor.

Ancak yine de salgınla ilgili insana umut veren ve krizin insanlarda ortaya çıkardığı iyi tarafın kanıtı niteliğinde haberler de geliyor.?

1. Dünyanın dört bir yanında sağlık çalışanları alkışlanıyor

Koronavirüs salgınına karşı doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık sektörü çalışanları mücadelenin en önce safhasında yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanında koronavirüs vakalarının sayısı 600 bini geçti, bunlardan 130 binden fazlasının iyileşmesinde sağlık çalışanlarının büyük emeği var.

Bunu takdir etmek için Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Hindistan gibi birçok ülkede insanlar balkonları ve pencerelerinden sağlık çalışanlarını alkışlıyor.

Bu akım ilk olarak virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan eyaletinde Ocak ayında başladı.

İnsanlar birbirine moral vermek için pencerelerinden şarkı da söylüyor.

2. Çin bazı kısıtlamaları hafifletiyor

En azından virüsün ortaya çıktığı Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına almış gibi görünüyor.

Ülke içinden çıkan virüs sayısında azalma olması dolayısıyla virüsün yayılmasını kontrol etmek için alınan önlemler gevşetilmeye başlandı.

25 Mart'ta Hubei bölgesinden seyahat kısıtlaması kaldırıldı.

Ocak ayında başlayan Vuhan'daki karantina 8 Nisan'da rahatlatılacak.

BBC'nin Çin muhabiri Stephen McDonell, ülkenin başkenti Pekin'de insanların rahat bir nefes ve açık hava almak için sokağa çıktığını bildiriyor.





3. İtalya dalgayı tersine çevirebilir

Bu haftanın başında İtalya'daki yetkililer, salgının stabilizasyon sürecine girdiğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından birkaç gün boyunca yeni vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısında azalma görüldü.

Her ne kadar daha sonra Cuma günü İtalya hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış açıklasa da dört gün boyunca rakamlarda azalış yaşanması bir umut ışığı olarak görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü bu durumu cesaret verici olarak nitelendirirken ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi Lombardia'daki sağlık şefi tünelin sonunda ışık görebildiklerini dile getirdi.

4. Bilimsel çalışmalar ilerliyor

Dünya salgının durdurulması için bilim dünyasının üreteceği aşıyı bekliyor. Her ne kadar birkaç aşı üretilmiş olsa ve insanlar üzerinde deneyler yapılsa da aşının 18 ay içinde ortaya çıkması çok beklenmiyor.

Yine de bilim dünyası Covid-19 hastalığına yol açan ve resmi adı SARS-CoV-2 olan yeni tip koronavirüs hakkındaki çalışmalara ve keşiflere devam ediyor.

Bu hafta virüsün genetik kodunun çözülmesi ile ilgili umut dolu çalışmalar yapıldı. Bu virüsün genetik olarak çok daha az mutasyona uğradığı keşfedildi.

Böylece tek tip bir aşının virüsle savaşmakta yeterli olacağı düşünülüyor.

5. Topluluk ruhu ve nezaket canlanıyor





Salgın insanları birbirinden ayrı tutsa da topluluklar ihtiyaç halinde bir araya geliyor. Dünyanın dört bir yanında nezaket ve dayanışmanın yükseldiği görülüyor.

İngiltere'de yüz binlerce kişi sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu gönüllü ordusuna yazıldı.

İspanya'da bir doktorun hastanede kalanlar için mektup yazılması kampanyası büyük ilgi gördü; yüz binlere geçmiş olsun mektubu gönderildi.

İnsanlar umut aşılamak için pencerelerine ve balkonlarına gökkuşağı sembolleri koyuyor.





Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:00 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı         
00:15
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi         
00:04
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi         
23:40
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız         
23:34
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir         
23:34
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu         
23:26
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık         
23:07
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı         
23:01
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz         
22:54
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi         
22:41
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
22:28
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı         
22:14
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil         
22:11
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi         
22:00
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4         
21:54
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi         
21:23
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi         
20:38
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi         
20:34
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım         
20:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var         
20:10
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi         
20:08
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi         
19:23
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı         
19:14
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi         
19:09
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak         
19:05
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi         
18:55
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 05:58:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsle ilgili umut veren beş haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]