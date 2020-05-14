Koronavirüsle internet trafiğindeki artış tüm güne yayıldı - Son Dakika
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Koronavirüsle internet trafiğindeki artış tüm güne yayıldı

6 saat önce

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci öncesinde sabit internet kullanıcılarının evde olduğu akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiğinin, artık tüm güne yayıldığını belirterek, "12 Mart öncesi döneme göre gün içerisindeki trafikte yüzde...

Koronavirüsle internet trafiğindeki artış tüm güne yayıldı, System.String[]

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci öncesinde sabit internet kullanıcılarının evde olduğu akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiğinin, artık tüm güne yayıldığını belirterek, "12 Mart öncesi döneme göre gün içerisindeki trafikte yüzde 50, akşam trafiğinde de yüzde 35'lik bir yükseliş görüyoruz." dedi.

Ümit Önal, Türk Telekom'un finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen online toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Telekom olarak salgın döneminde de milli bir sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını vurgulayan Önal, izolasyon sürecinde evde geçen zamanların iletişim ve sosyalleşme ihtiyacını artırdığını söyledi.

Önal, evden çalışma, uzaktan eğitim gibi zorunlu haller eklenince salgın döneminde internet kullanımı alışkanlıklarının iyiden iyiye değiştiğine işaret ederek, "Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. Görüntülü konuşma ve video içeriklerine rağbetin artması internet veri trafiğini de etkiledi. Süreç öncesi sabit internet kullanıcılarının evde olduğu akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiği şu anda artık tüm güne yayılmış durumda... 12 Mart öncesi döneme göre gün içerisindeki trafikte yüzde 50, akşam trafiğinde de yüzde 35'lik bir yükseliş görüyoruz." diye konuştu.

Evde kalmanın etkisiyle oyun ve video gibi içeriklere ilginin artmasının da ek trafik yarattığını, tüm bunların uluslararası internet trafiğinde yaklaşık yüzde 22'lik bir yükselişi beraberinde getirdiğini anlatan Önal, şunları kaydetti:

"Ortalama günlük sabit data kullanımı, şubata göre martta yaklaşık yüzde 20, nisanda yüzde 45 artış gösterdi. Etkileşim Bilişim Ağı (EBA) içerikleri kapsamında öğrencilerimize 3 GB ücretsiz interneti, bu dönemde 8 GB'ye çıkardık. Uzaktan eğitime devam eden üniversite öğrencilerimize de yine 6 GB ücretsiz internet sağlıyoruz. Sağlık personeline yönelik hediye paketlerimizle sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Sağlık personeline 2 ay boyunca ayda 500 dakika ve 5 GB, aile sağlığı merkezi çalışanlarına 2 ay boyunca ayda 10 bin dakika, sağlık personelinin sahada çalışanına ise 3 ay boyunca ayda 15 bin dakika ve 15 GB data hediye etmekteyiz. 65 yaş ve üzeri müşterilerimize ev telefonlarından ücretsiz her yöne 500 dakika imkanını sunduk."

Önal, online kanallardan elde ettikleri satış gelirini martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artırdıklarını, bu dönemde online kanallardan TL yükleme ve fatura gelirlerinin de yüzde 48 yükseldiğini bildirdi.

Fiber ağlarının da ilk çeyrek itibarıyla 308 bin kilometre uzunluğuna eriştiğine değinen Önal, fiber hane kapsamlarının son bir yılda 3,5 milyon artışla 22,6 milyon seviyesine yükseldiğini dile getirdi.

"5G'ye geçiş için şu an bir takvim yok"

Ümit Önal, 2005'deki özelleştirmeden bu yana geçen 15 yılda, Türkiye'nin dijital varlıklarına yaptıkları yatırımların 16,8 milyar doları bulduğunu söyledi.

İlk çeyrekte yatırımlarının hız kesmediğini belirten Önal, "Yılın ilk 3 ayında yatırım harcamalarımız yıllık bazda yüzde 41 arttı ve 896 milyon olarak gerçekleşti. Öte yandan Mart 2018'de 2,6 milyar dolar olan net yabancı para açık pozisyonumuz Mart 2020'de 225 milyon dolar seviyesine geriledi. 3 aşamalı geri dönüş planımızı uygulayacağız." dedi.

Önal, mart ayının ortalarında başlayan salgınla beraber, sadece büyük kentlerden değil Anadolu'nun her yerinden yoğun bir şekilde sabit internet talebi aldıklarını aktararak, 2. çeyrek sonuçlarında gelir anlamında bunun olumlu etkilerinin görüleceğini ifade etti.

"Salgın sürecinde online video konferans uygulamalarına talep arttı. Bu kapsamda Türk Telekom live stream güzel bir sistem. Bunu tüm Türkiye'de aktif olarak kullanamaz mıyız?" sorusu üzerine Önal, "Dünyada salgınla birlikte uzaktan eğitim, çalışma modellerinin gündeme gelmesiyle uzaktan video, görüşme uygulamaları popüler hale geldi. Biz de şirket olarak bu alanda yerli yazılımları test etmekle beraber belki önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşabileceğimiz yüzde 100 yerli çözümlerle karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Bununla ilgili çözümlerimiz de var. Hem datanın Türkiye'de kaldığı hem de çözümün yüzde 100 yerli olduğu çalışmalarımızın olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmelerini yaptı.

5G'ye geçiş sürecine ilişkin de bilgiler veren Önal, şunları kaydetti:

"5G'ye geçiş süreci bütün ülkelerde farklı ülkelerin gerçeklerinden hareketle farklı zamanlar içinde değişebiliyor. Bazı ülkeler pandemi nedeniyle 5G'ye geçişlerini bir miktar erteledi. Bir kısmı yollarına devam ediyor. Bu noktada pandeminin 5G'ye geçişi bütün dünya içinde genel bakarsak söylemek mümkün. 2020'den itibaren bir takım kullanım senaryoları görebileceğimizi sizlere arz etmiştim. Geçtiğimiz yılda da birtakım hız testlerimiz oldu. Türkiye'de diğer operatörlerin de bununla ilgili çalışmaları oldu. Şu an ilgili bakanlık ve regülasyon kurulları 5G'ye geçiş sürecinin nasıl olacağına dair görüş alışverişlerine başladı. Şu an bir takvim yok ama dünyadaki gelişmeler ve bunun ülkemize yansımaları 5G'ye geçişle ilgili takvim konusunda farklı senaryolar gündeme getirebilir. Bugüne kadar hiç resmi takvim açıklanmadığı için bu iş uzayacak veya kısalacak gibi bir şey söylememekle beraber bizde de sürecin bundan etkilenmesini beklemek çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum."

"Uzaktan abonelik konusunda yasal çalışmalar yapılacak"

Ümit Önal, abonelik sistemiyle ilgili regülatif düzenlemelerin olması gerektiğini, bugün uzaktan aboneliğin sadece e-devlet üzerinden yapılabildiğini ifade etti.

Biyometrik imzanın regülatif olarak kabul edilmesiyle birlikte artık evlerden abone olunabileceğini, sonra da hatların teslim edilebilir olacağını anlatan Önal, "Hala kapıda imza alma suretiyle aboneliğin daha zor şartlarda devam ettiğini söylemem gerekir. Ulaştırma ve Altyapı bakanımıza bu konuda taleplerimizi Mtod üzerinden götürdük. Kendisi de bu pandemi sürecinin devamında bu konuyla ilgileneceğini ve dijitalleşme noktasında önemli adım olan bu konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemeler için çalışmalar yapılacağını iletti." dedi.

Önal, ortak fiber altyapısına yönelik de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yeni dönemin operatörlerin ortak noktada buluşmasında geçmiş yıllara nazaran daha doğru bir dönem olduğunu görüyorum. Diğer operatörlerin CEO'larıyla önümüzdeki zaman diliminde ortak yatırımla ilgili hızlı kararlar alabileceğimizi görüyorum. Birtakım farklı düşünce ve anlaşmaların önümüzdeki dönemde ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yeni yatırımlar için hızlı karar alacağımızı mevcuttaki imzalanan protokolle ilgili operatörlerden gelen taleplerin daha hızlı çözüleceği bir dönem olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemle ilgili son derece iyimserim."

"1 Haziran sonrasında şu andaki 2 kat hız devam edebilecek mi?" sorusuna Önal, "Şebekeye getirdiği yüke bakarak önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Bunun kalıcı olmasını beklemiyoruz. Bu döneme özgü ihtiyacı gidermeye dönük bir uygulama." şeklinde yanıt verdi.

Ümit Önal, belediyelerin baz istasyonlarını mühürlemesinin birçok noktada iletişim sıkıntısının yaşanmasına neden olduğuna dair telekom şirketlerinin şikayetlerine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Tüm operatörlerimiz bu konuda dertli. Gerek çevre ve şehircilik, gerek içişleri gerekse de ulaştırma ve altyapı bakanlıklarına Mobil Operatörler Derneği vasıtasıyla sorunlarımızı taşıdık. Bununla ilgili torba yasa ya da yasa hazırlığı var. Hem belediyelerin hassasiyetini gözeten daha önemlisi deprem ya da benzeri felaketlerle yaşamak zorundaki ülkemiz, pandemi gibi sorunlar ve oluşabilecek sıkıntılar için kesintisiz iletişim çok önemli. Önümüzdeki günlerde bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom, Ümit Önal, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 08:16 Kaynak: AA


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