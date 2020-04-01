Koronavirüsle mücadele eden belediye personeline biner lira pirim - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda görev alan belediye personeline 1000'er lira moral pirimi verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 190 personele prim verildiğini belirtti.

Arslan, "Salgınında fiilen çalışan dezenfeksiyon, sağlık, temizlik ile salgını önlemeye yönelik görev yapan diğer personellere sosyal yardım olarak net biner lira ödeme yapıldı. Ülkemiz, sağlık ve yaşam acısından çok önemli günlerden geçerken halk sağlığı için cefakarca çalışan personelimizi kutluyorum." ifadesinde bulundu.