Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikletini böyle çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikletini böyle çaldılar - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikletini böyle çaldılar

6 saat önce

Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikletini böyle çaldılar Beşiktaş'ta motosikleti çalınan sağlık çalışanı toplu taşımayla hastaneye gitmek zorunda kaldı Beşiktaş'ta hırsızlar koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikletini çaldı.

Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikletini böyle çaldılar

Beşiktaş'ta motosikleti çalınan sağlık çalışanı toplu taşımayla hastaneye gitmek zorunda kaldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta hırsızlar koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikletini çaldı. Hırsızlık kameraya yansırken motosikleti çalınan intern doktor Ufuk Gökçek, "Hastaneye motosikletle gidip geliyordum, toplu taşımaya binersem herkesi enfekte etmekten korkuyorum" dedi.

Dünyayı saran yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayıları gün geçtikçe artarken yetkililerin "evde kalın" çağrılarına ise vatandaşlar uydu. Ancak sokaklarda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar ise mega kentin çeşitli ilçelerinde vatandaşların motosikletlerini çaldı. Beşiktaş'ta hırsızların son hedefi ise korona virüs salgını nedeniyle 7 gün 24 saat canla başla çalışan sağlık çalışanı Ufuk Gökçek oldu. Çapa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan intern doktor Gökçek, geçtiğimiz Çarşamba günü Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlıbahçe Sokak'taki birlikte görev yaptığı arkadaşının evine geldi. Ertesi gün alışveriş yapmak için dışarıya çıkan Gökçek, 24 bin lira değerindeki 34 AFA 734 plakalı motosikletinin kapının önünde olmadığını gördü. Bunun üzerine Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine giden intern doktor, şikayette bulundu.

Motosikleti çalınınca toplu taşımaya kullanmaya başladı

Toplu taşımaya binerek vatandaşları enfekte etmemek için kullandığı motosikleti çalınan Gökçek, hastaneye gitmek için mecburen toplu taşıma kullanmaya başladı. Kendini izole etmek için motosiklet kullandığını ve vatandaşlarla temas etmek istemediğini belirten Ufuk Gökçek, "Geçtiğimiz Perşembe günü evden çıkarak alışveriş yapmak için markete doğru giderken motosikletin yerinde olmadığını gördüm. Bunun üzerine direkt olarak polis merkezine gittim. Motosikleti alalı 2 sene olmuştu, şu anda 24 bin lira civarında bir değeri var. Motosikleti yaya geçişini engellememek için kaldırıma çıkartıp duvara dayamıştım. Üzerinden de zincirle bağlamıştım, sonra baktığımda yoktu. Ortada zincir falan da yoktu, kestilerse de yanlarına almışlardır" dedi.

"Toplu taşımaya binersem herkesi enfekte etmekten korkuyorum"

Gökçek, "Motosikletin çalınmasının bana en büyük sıkıntısı ben hastaneye gidip geliyorum. Toplu taşımaya binersem herkesi enfekte etmekten korkuyorum. Temel sorun bu, ben kendimi izole etmek ve insanlarla temas etmemek adına motosikletle hastaneye gidip geliyordum, artık gidip gelemeyeceğim. Ben şu an Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktor olarak görev yapıyorum. Şuanki salgın durumundan ötürü tatilde olmamıza rağmen işleyişe yardım etmek adına hastaneye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mega kentte yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikletini böyle çaldılar

Melih Gökçek, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:02 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu         
16:25
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü         
16:20
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü         
16:12
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi         
16:04
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi         
16:03
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı         
15:50
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir         
15:49
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı         
15:39
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek         
15:32
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim         
15:27
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı         
14:59
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir         
14:58
Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı         
14:50
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı         
14:43
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın         
14:42
Tüm dünya Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı         
14:31
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı         
14:19
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı         
14:18
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı         
13:56
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 17:33:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikletini böyle çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]