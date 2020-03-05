Koronavirüsle mücadele eden İtalya, AB'den bütçe esnekliği talep etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsle mücadele eden İtalya, AB'den bütçe esnekliği talep etti - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele eden İtalya, AB'den bütçe esnekliği talep etti

15 dakika önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) bütçede olabilecek tüm esneklikleri talep edeceklerini söyledi.

Koronavirüsle mücadele eden İtalya, AB'den bütçe esnekliği talep etti, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) bütçede olabilecek tüm esneklikleri talep edeceklerini söyledi.

Kovid-19'dan son iki hafta içinde 107 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 2 bin 706 olduğu İtalya'da, Başbakan Conte, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından paylaştığı video ile halka hem bilgi verdi hem de virüsten korunma yöntemlerini anlattı.

"Bizim ülkemiz ilk kez ulusal boyutta acil durumla yüzleşmekle karşı karşıya kalmıyor." diyen Conte, İtalya'nın bu mücadelede teslim olmayacağını belirtti.

Koronavirüs hadisesinin siyasi bir kriz olmadığını anlatan Başbakan Conte, "Hepimiz, aynı gemideyiz. Kim dümenin başındaysa onun rotayı belirleme zorunluluğu vardır. Daha fazla çaba göstermeliyiz, birlikte yapmalıyız." ifadelerini kullandı.


Kovid-19 nedeniyle bazı kişilerin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bunun endişeye yol açtığını kaydeden Conte, "Olumlu veri ise İtalya'da virüs bulaşanların büyük bir bölümünün iyileşiyor olması." dedi.


Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın ülkede ihtiyaç duyulan yoğun bakım ünitelerinin artırılması için talimat verdiğini dile getiren Başbakan, "Ancak şunun farkında olmalıyız ki bütün çabalara rağmen bu sağlık tesislerini kısa zamanda devreye sokmak mümkün değil. Bu nedenle ilk amacımız, enfeksiyonun bulaşmasını kontrol altına almak olmalıdır." diye konuştu.


Conte, herkese sorumlu davranma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:


"Sık sık ellerinizi yıkayın, mendile ya da dirseğinizin arasına hapşırın veya öksürün, sosyal temaslarınızda araya 1 metre mesafe koyun, sarılmalardan, el sıkışmalarından, kalabalık yerlerden kaçının. Okullarda ve üniversitelerde eğitim faaliyetleri askıya alınacak ve daha fazla bulaşma riskini önlemek için kamuya açık spor etkinlikleri gerçekleşmeyecektir."

Koronavirüsün, ekonomiye etkisine de değinen Başbakan Conte, İtalyan ekonomisinin bir "şok tedavisi"ne ihtiyacı olduğunu dile getirdi ve "Olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. AB'den bütçede olabilecek tüm esnekliği, İtalyan ailelerini ve girişimlerini desteklemek için talep ediyoruz. Avrupa bizi takip etmek ve çabalarımızı desteklemek zorunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

-Yeni önlemler


Diğer yandan, ülkede koronavirüs dolayısıyla yaşanan acil durumu görüşmek için gün boyu bakanlarıyla toplantı yapan Başbakan Conte, krizin başından bu yana bir dizi önlem öngören dördüncü başbakanlık kararnamesini imzaladı.


Virüsün yayılmamasını öncelikli hedef belirleyen son kararnameyle, 15 Mart'a kadar okul ve üniversitelerde tüm eğitim faaliyetleri ile çocuklara yönelik eğitim maksatlı geziler ve spor faaliyetleri durduruldu. Ayrıca ülke genelinde, gösteri, kongre, miting, kültürel etkinlikler askıya alınırken, yaşlı ve patolojik rahatsızlıkları bulunanların dışarıya çıkmaktan kaçınması tavsiye edildi.

Avrupa Birliği, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak
İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 03:27:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsle mücadele eden İtalya, AB'den bütçe esnekliği talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]