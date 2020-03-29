Koronavirüsle mücadele eden İtalyanlardan AB'ye tepki - Son Dakika

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Koronavirüsle mücadele eden İtalyanlardan AB'ye tepki
6 saat önce
Koronavirüs salgınyla mücadelelerinde yalnız bırakıldığını söyleyen İtalyanların, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarda AB bayrağı yaktıkları görüldü.
Koronavirüs salgınyla mücadelelerinde yalnız bırakıldığını söyleyen İtalyanların, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarda AB bayrağı yaktıkları görüldü. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 10 bin 23 kişinin öldüğü İtalya, salgının en çok etkilendiği ülke konumunda.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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