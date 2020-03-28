Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu

6 saat önce

BEYPAZARI Doğal Maden Suyu çalışanları, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmesi amacıyla, Ankara'daki devlet hastanelerine maden suyu dağıttı.

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ücretsiz maden suyu, System.String[]

BEYPAZARI Doğal Maden Suyu çalışanları, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmesi amacıyla, Ankara'daki devlet hastanelerine maden suyu dağıttı.

Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik önemli bir destek uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Ercan, Halk Sağlığı uzmanlarının da önerdiği bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı maden suyunu, Ankara'da bulunan devlet hastanelerine dağıttıklarını kaydetti. Sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı ülke çapında verilen mücadelede önemli görevleri özveriyle üstlendiklerini kaydeden Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, "Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Beypazarı Doğal Maden Suyu olarak, hayatlarını bizim için riske atan sağlık çalışanlarının yanındayız" dedi.

'ÜCRETSİZ DAĞITILMAK ÜZERE GÖNDERDİK'

Ercan, maden suyunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin bilindiğini ifade ederek, "Bu bilgilerden yola çıkarak değerli sağlık çalışanlarımızın bağışıklığının güçlendirilmesine katkı sağlamak için hastanelerimize ücretsiz dağıtılmak üzere maden suyu gönderdik. Bizlerin vatandaş ve özel sektör olarak, tek bir ekip ruhuyla hareket etmemiz, birbirimize omuz vermemiz gerekiyor" diye konuştu.


Beypazarı, Ankara, Maden, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:06 Kaynak: DHA

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