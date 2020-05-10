Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına drone ile Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Doğu Akdeniz'in sağlık üssü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarında görev alan sağlık çalışanı annelere, drone ile sürpriz yapılarak hediye dağıtıldı.

AK Parti Mersin Gençlik Kolları üyeleri, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanları için Anneler Günü dolayısıyla harekete geçti.



Gerekli izinlerin alınması ve hazırlıkların tamamlanmasıyla hastanede sürpriz bir etkinlik gerçekleşti.



Üzerinde, "Ayaklarının altında cennet olan annelerimizin günü kutlu olsun" yazılı Türk kahvesi paketleri, karanfiller eşliğinde dronelerle gökyüzüne havalandı.

Sağlık çalışanı anneler, görev aldıkları poliklinik ve servislerin balkon ve pencerelerinden dronelerle taşınan hediyeleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Hastane bahçesine toplanan sağlık çalışanlarına hediyeleri drone yardımıyla verildi.

"Sağlık çalışanı annelerimizi unutmadık"

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrası sağlık çalışanlarının çok büyük fedakarlıklarda bulunduğunu söyledi.



Sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerinden uzakta kaldığını aktaran Işık, "Bu süreçte sağlık çalışanlarımız sürekli aklımızda. Bizler için hastanelerde, çocuklarından uzak kalan annelere 'biz sizleri unutmadık, yanınızdayız' demek için böyle bir organizasyon yaptık. Sosyal mesafeye dikkat ederek hediyelerimizi ilettik. Allah onlardan razı olsun. Her zaman onların yanındayız. Sürpriz bir etkinlik oldu, sağlık çalışanı annelerimizi unutmadık." diye konuştu.

"Bu zorlu süreçte bizi düşünmeleri çok güzel"



Çocuk servisinde görevli 27 yaşındaki hemşire Şeyma Gözenay, koronavirüs salgını nedeniyle hastaların muayene ve tetkik süreçlerinde dikkatle çalışmalarını sürdüklerini anlattı.

Vatandaşların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Gözenay, "İki küçük çocuğum var. Hastanede hastalarımızla ilgilendikten sonra eve gidip onlara sarılamamak bizi üzüyor. Ama bu sıkıntılı günlerin bir an önce geçeceğine inanıyoruz." dedi.



Kadın doğum servisinde ebe olarak görev alan bir çocuk annesi Derya Kaymaz Sert de Kovid-19 sürecini çocuklarından uzakta geçirdiğini dile getirerek "Uzun süre çocuklarımızı görmediğimiz zamanlar oluyor. Sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduk. Akıllara geldiğimiz için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Bir çocuk annesi hemşire Elif Sevim ise çocuk servisinde görev aldığını ve zor bir süreçten geçtiklerini anlatarak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte bizi düşünmeleri çok güzel." ifadelerini kullandı.