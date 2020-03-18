Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı başladı - Son Dakika

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı başladı
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Toplantının ardından koronavirüsle mücadele çerçevesinde atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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