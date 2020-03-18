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"Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" için alınan tedbirler
6 saat önce
Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele toplantısı "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" Açıklamanın yapılacağı salondan görüntüler Koronavirüsü önlemek için alınan tedbirler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde Yeni...
Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele toplantısı
"Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"
Açıklamanın yapılacağı salondan görüntüler
Koronavirüsü önlemek için alınan tedbirler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" devam ederken toplantı salonunda alınan koronavirüsle ilgili tedbirler dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:00 Kaynak: AA
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