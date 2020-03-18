Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda 57'inci sancağı - Son Dakika

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Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda 57'inci sancağı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nı 57'inci Alay Sancağını sağına alarak düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nı 57'inci Alay Sancağını sağına alarak düzenledi.
Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısında 18 Mart Çanakkale Zaferi unutulmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısını 57'inci Alay Sancağını sağına alarak düzenledi.
Birlik ve beraberliğin gücü ile yazılan destanın örnek gösterildiği toplantıda Cumhurbaşkanı ve Devlet Erkanı destanın aziz şehitlerini andı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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