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Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor
6 saat önce
Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması başladı
Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapıyor.
Cumhurbaşkanı koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ekonomik destek kararlarını açıklıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:43
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