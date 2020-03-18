Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor

6 saat önce

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması başladı

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor, System.String[]

Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapıyor.


Cumhurbaşkanı koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ekonomik destek kararlarını açıklıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:43 

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