Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması geliştirdi - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması geliştirdi

KONYA'da bilgisayar programı yazılımcısı Hasan Korkmaz (25), koronavirüsle mücadelede virüslü kişilerle temasın önlenmesi için cep telefonu uygulaması geliştirdi.

KONYA'da bilgisayar programı yazılımcısı Hasan Korkmaz (25), koronavirüsle mücadelede virüslü kişilerle temasın önlenmesi için cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulamayı indiren kişilerin koronavirüs belirtilerini gösterdiğine dair bilgi girmesi halinde, kullanıcıların birbirlerine 6 metre kadar yaşlaştığında, bu kişilerin birbirlerini tanımasına gerek kalmadan yazılım sayesinde uyarı bildirimi aldıklarını anlattı.

Almanya'da doğup büyüyen Hasan Korkmaz, ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Konya'ya gelerek, yazılım firmasında arkadaşlarıyla birlikte koronavirüsle mücadeleyle ilgili cep telefonu uygulaması üzerinde çalışma başlattı. Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmanın ardından 'VYRUS' adını verdiği cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulama sayesinde virüslü kişilerle temasa geçilmesinin önlenmesini amaçladığını ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:

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"Bu uygulamayı insanlık için yaptık. Almanya'da koronavirüs başladıktan sonra bunun hakkında biraz okudum ve tedirgin oldum. Sonra aklıma bir fikir geldi. Günümüzde herkes cep telefonu kullanıyor. Uygulamayı kullanan kişiler birbirlerine yakınlaştığında program bunu kayıt altına alsa ve hasta olan birisi bu programı kendisindeki belirtileri girdiğinde, kullanıcılara bir bildirim yollasa ve o kişiyle etkileşim haline giren kişilerde virüsü başkalarına bulaştırmamak için önlemini alsa diye düşündük. Bunu düşündüğümüzde dünyada böyle bir şey yoktu. Bunu yapmaya karar verdik ve Türkiye'ye geldik. Şu an kullanıma hazır bir uygulama haline geldi. Uygulamayı sürekli güncelleyerek daha iyisini yapmaya çalışıyoruz."

'HER HASTALIK İÇİNDE KULLANILABİLECEK BİR UYGULAMA'

Uygulamanın sadece koronavirüs değil, diğer hastalıklar için de kullanılabileceğini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu uygulamayı koronavirüs için düşündük ama fark ettik ki tek koronayla değil, birçok hastalık içinde bu uygulama kullanılabilir. Uygulamaya girerek hastalığını girdiğiniz zaman, diğer temas ettikleriniz tanıdığınız veya tanımadığınız kişiler olsun bunlara bir mesaj gider. Bu korona olabilir veya basit bir grip de olabilir. Önemli olan kişilerin bu hastalıktan haberdar olması ve hastalığı başkasına bulaştırmaması. Uygulama kullananların birbirlerine 6 metre kadar yaklaştığında bu kişilerin birbirlerini tanımasına gerek yok, uygulamadaki yazılım sayesinde telefonlar birbirlerini eşleştiriyor. Bu kişilerden herhangi birinin 18 gün içinde kendisinde koronavirüs belirtilerini gösterdiğine dair bir bilgi paylaştığında bu eşleşen kişilere bir bildirim gidiyor. Şu anda uygulamayı binin üzerinde kişi kullanıyor. Bu sayı gün geçtikçe artıyor. Kullanıcılar uygulamayı sevmeye başladı. Bize olumlu geri dönüşler oldu. Türk vatandaşlarımız da bize güzel destek verdi. Sadece Türkiye'ye değil bunu dünyaya yaymak istiyoruz. Günümüzde birçok uygulama devleri var. Bizim onlardan bir eksiğimiz yok. Bunları biz de yapabiliriz" diye konuştu.


Hasan Korkmaz, Almanya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması geliştirdi - Son Dakika
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