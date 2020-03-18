Koronavirüsle mücadele için hangi ülkeler aşı ve ilaç üzerinde çalışıyor? İşte açıklanan 10 çalışma - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsle mücadele için hangi ülkeler aşı ve ilaç üzerinde çalışıyor? İşte açıklanan 10 çalışma - Son Dakika Dünya

Koronavirüsle mücadele için hangi ülkeler aşı ve ilaç üzerinde çalışıyor? İşte açıklanan 10 çalışma

6 saat önce

Çalışmalardan bazıları virüsün tedavisi bazıları ise bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik. Peki, şimdiye kadar hangi ülke yaptığı aşı ve ilaç araçtırmalarında gelişme sağladığını açıkladı?

Koronavirüsle mücadele için hangi ülkeler aşı ve ilaç üzerinde çalışıyor? İşte açıklanan 10 çalışma, System.String[]

Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını hızla yayılırken ve yol açtığı ölüm sayısı artarken bilim insanları virüsün tedavisi için aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun çaba harcıyor. Çalışmalardan bazıları virüsün tedavisi bazıları ise bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik. Peki, şimdiye kadar hangi ülke yaptığı aşı ve ilaç araştırmalarında gelişme sağladığını açıkladı? Bu çalışmalar ne aşamada? Aşı ve ilaçların ne zaman hazır olması bekleniyor? İşte o 10 çalışma:


1- Çin: Nisan sonunda klinik denemelere başlıyor


Çin, Covid-19'a için geliştirilen aşının klinik denemeleri için onay aldığını açıkladı. Denemeler nisan ayı sonunda başlayacak. Aşının acil durumlarda yakın zamanda kullanılması gündemde. Araştırmayı yürüten heyetin başında ise ebola salgınına karşı aşı geliştiren ekibe liderlik eden Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nden Chen Wei bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:58 

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