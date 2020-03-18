Koronavirüsle mücadele için hangi ülkeler aşı ve ilaç üzerinde çalışıyor? İşte açıklanan 10 çalışma

Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını hızla yayılırken ve yol açtığı ölüm sayısı artarken bilim insanları virüsün tedavisi için aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun çaba harcıyor. Çalışmalardan bazıları virüsün tedavisi bazıları ise bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik. Peki, şimdiye kadar hangi ülke yaptığı aşı ve ilaç araştırmalarında gelişme sağladığını açıkladı? Bu çalışmalar ne aşamada? Aşı ve ilaçların ne zaman hazır olması bekleniyor? İşte o 10 çalışma:



1- Çin: Nisan sonunda klinik denemelere başlıyor



Çin, Covid-19'a için geliştirilen aşının klinik denemeleri için onay aldığını açıkladı. Denemeler nisan ayı sonunda başlayacak. Aşının acil durumlarda yakın zamanda kullanılması gündemde. Araştırmayı yürüten heyetin başında ise ebola salgınına karşı aşı geliştiren ekibe liderlik eden Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nden Chen Wei bulunuyor.