Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler - Son Dakika

Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler

11.03.2021 18:41

Son dakika habere göre Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettilerDENİZLİ'de, Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından koronavirüsle mücadele için ortamı steril hale getirmeye yarayan hava dezenfeksiyon cihazı üretildi.

Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler

DENİZLİ'de, Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından koronavirüsle mücadele için ortamı steril hale getirmeye yarayan hava dezenfeksiyon cihazı üretildi. 'Sarozon' adıyla marka tescili de alınan cihazın, sipariş üzerine ahşap olanı 2 bin 800, metal olanı ise 2 bin TL'den satılmaya başlandı.

Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmenler Özer Mısırcı, Fuat Yerlitaş, Cüneyt Yüksel ve öğrenciler Muhammet Akın ile Bora Berşe'den oluşan grup, koronavirüsle mücadelede steril ortamlar oluşturabilmek için çalışma başlattı.

Okuldaki atölyede yoğun bir çalışma temposu içine giren grup, havadaki mikrop, virüs, bakteri, mantar ve insan sağlığına zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlayan 'ozon cihazı' olarak da bilinen hava dezenfeksiyon cihazı üretti. 'Sarozon' adı verilen ve ahşap ve metal olmak üzere iki tip üretilen cihaz, marka tescili yapılmasının ardından satışa da sunuldu. Sipariş üzerine üretilen Sarozon hava dezenfeksiyon cihazının ahşap olanı 2 bin 800, metal olanı ise 2 bin TL'den satılıyor.

Ürettikleri cihaz hakkında bilgi veren Elektrik Elektronik öğretmeni Özer Mısırcı, ortamlardaki havanın temizlenmesini sağlayan bir cihaz ürettiklerini söyledi. Cihaz için siparişler almaya başladıklarını kaydeden Mısırcı, "Bütün amacımız, meslek liselerinin üretim yapabileceğini herkese göstermekti. Şu an oda, büyük oda ve salon tipi olmak üzere 3 farklı ozon cihazı üretiyoruz. Bu projeyle öğrencilerimizin ufuklarının gelişmesini ve okulumuza katkı yapmayı amaçladık. Marka tescilini aldığımız bu cihazlar için siparişler de almaya başladık. Devlet kurumlarında cihazlarımız kullanılmaya başlandı. Şu ana kadar 60'ın üzerinde cihaz ürettik" dedi.

'HAVADAKİ BAKTERİ VE VİRÜSÜ CİHAZIMIZLA YÜZDE 99 YOK EDİYORUZ'

Koronavirüsle mücadelede öneme sahip bir cihaz ürettikleri için gururlu olduklarını belirten Mısırcı, "Okulumuzun ismini başarıyla duyurduğumuz için çok mutluyuz. Ülkemizin sanayisine ve teknolojisine bu şekilde katkı sağlamak istiyoruz. Havadaki bakteri ve virüsü cihazımızla yüzde 99 yok ediyoruz. Cihazımız havaya ozon gazı veriyor. Havadaki bakteri ve virüsü öldürüyor. Amacımız koronavirüs süresince sağlıklı ortamlar oluşturabilmekti. Başardığımız için sevinçliyiz. Cihazımızın içerisinde sadece pompa kısmı ithal. Diğer parçaların hepsini kendimiz yapıyoruz. Pompa harici yerli ve milli bir cihaz ürettik. Bize destek veren Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Başkanlığı'na çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

'ÇOK ÇALIŞTIK VE BAŞARILI OLDUK'

Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 12'nci Sınıf öğrencisi Muhammet Akın ise üretim sırasında kendilerini geliştirme fırsatı yakaladıklarını dile getirip, "Koronavirüse karşı neler yapılabilir?' diye düşünürken ozon cihazı fikri ortaya çıktı. Öğretmenlerimizle birlikte çok çalıştık ve başarılı olduk. Üretimi biraz zordu. Ancak çok çalışarak üstesinden geldik. Bana katkısı çok oldu. Kendimi farklı alanlarda da yetiştirme şansım oldu" ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Bora Berşe da "Bu konuda gurur duyuyorum. Önemli bir cihaz ürettik. Günlük 3- 5 adet üretebiliyoruz. Elektrik ve elektronik üretim safhalarında kendimi çok geliştirdim. Görüş açım genişledi. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler
Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler

Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Sarayköy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: DENİZLİ Koronavirüsle mücadele için hava dezenfeksiyon cihazı ürettiler - Son Dakika


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