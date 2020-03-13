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Koronavirüsle mücadele için toplanan bağış miktarı ne? Hangi ülke ne kadar kaynak ayırdı?
14 dakika önce
Koronavirüsle mücadele için toplanan bağış miktarı ne? Hangi ülke ne kadar kaynak ayırdı?
Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken bir çok ülkenin sağlık sistemini de zorlar hale geldi.
Bunun üzerine hükümetler ve uluslararası organizasyonlar bir yandan Covid-19 hastalığına karşı aşı çalışmalarını hızlandırırken diğer yandan da olası vakalara zamanında ve etkin müdahale edebilmek için yüksek bütçeler ayırmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:46
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