Son Dakika › Politika › Koronavirüsle mücadele kapsamında CİMER'e 15 bin başvuru - Son Dakika
Koronavirüsle mücadele kapsamında CİMER'e 15 bin başvuru
6 saat önce
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu açıkladı.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakarlığı her türlü övgüye layıktır" dedi. Altun, paylaşımında ayrıca salgınla gönüllü mücadele etmek isteyen bazı vatandaşların mesajlarına yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:17 Kaynak: DHA
Son Dakika Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti