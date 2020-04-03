Koronavirüsle mücadele kapsamında kura başvuru evrakı artık Sağlık Bakanlığına gönderilmeyecek,... - Son Dakika

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Koronavirüsle mücadele kapsamında kura başvuru evrakı artık Sağlık Bakanlığına gönderilmeyecek,...
6 saat önce
Koronavirüsle mücadele kapsamında kura başvuru evrakı artık Sağlık Bakanlığına gönderilmeyecek, başvurular elektronik ortamda sisteme yüklenecek.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kura başvuru evrakı artık Sağlık Bakanlığına gönderilmeyecek, başvurular elektronik ortamda sisteme yüklenecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:44 Kaynak: AA
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