Koronavirüsle mücadele kapsamında, yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
21.11.2020 19:59
Koronavirüsle mücadele kapsamında, yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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