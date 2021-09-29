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Koronavirüsle mücadelede 20 bininci aşıyı yaptılar - Son Dakika

Koronavirüsle mücadelede 20 bininci aşıyı yaptılar

29.09.2021 15:57
Koronavirüsle mücadelede 20 bininci aşıyı yaptılar, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 20 bininci koronavirüs aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 20 bininci koronavirüs aşı uygulaması gerçekleştirildi. Salgına dikkat çeken Başhekim Dr. Özcan Pişkin, "Aşı kampanyasının sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için aşı yapılan yerin, aşının güvenliğinin ve bunun hastalara uygulama biçiminin çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Biz, hastanemiz olarak aşının üretildiği yerden hastanın koluna yapıldığı yere kadar geçen süreci güvenlik altına almış durumdayız" dedi.

Yeni tip koronavirüsle mücadelede ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak 20 bininci aşı uygulandı. On yıllardır aşıların koruyucu etkilerinin kanıtlandığını hatırlatan Başhekim Özcan Pişkin, yeni tip koronavirüse dikkat çekerek şöyle dedi:

"Aşıların toplum sağlığı açısından önemini biliyoruz. On yıllardan beri aşıların koruyucu etkileri, kanıtlanmış durumda. Yaklaşık 2 yıllık geçtiğimiz süreçte, kovid-19 pandemisiyle beraber gerek Türkiye'de, gerekse bütün dünyada tüm sağlık çalışanları mücadele etmeye başladılar. Koronavirüste kanıtlanmış bir tedavi olmamasına rağmen, bu konuda aşıların güvenli olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız klinik gözlemlere göre, aşıları tam olan hastaların her ne kadar virüse yakalanma şansını engelleyemese de, gerek servislerde, gerekse yoğun bakımlarda kliniğin daha hafif olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz."

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Dr. Özcan Pişkin, koronavirüsle mücadelede aşının önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Hastalar, kliniği daha hafif olarak atlatıyorlar. Dolayısıyla geldiğimiz süreçte üniversite hastanemiz olarak 20 bininci aşımızı bugün yaptık. O yüzden çok mutluyuz. Bu sembolik rakamı anlatarak toplumu, vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Herhangi bir aşı kampanyasının sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için aşı yapılan yerin, aşının güvenliğinin ve bunun hastalara uygulama biçiminin çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Biz, hastanemiz olarak aşının üretildiği yerden hastanın koluna yapıldığı yere kadar geçen süreci güvenlik altına almış durumdayız. Gerek altyapımızla, gerek ekipmanlarımızla güvenle uyguluyoruz. Çok rahat bir ortamda hastalarımıza aşı yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Gerekse yoğun bakımdaki tedavisini sürdürdüğümüz hasta sayısında azalma gözlemlemekteyiz. Daha önceki piklere göre yüzde 50 oranında hem servislere hem de yoğun bakımlara ihtiyaç duyan hasta sayısında azalma var. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi aşılama kampanyasının yada aşılanan insan sayısının artmasından kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hastanemizde 20 bininci aşımızı bu gün yaptık. Yaklaşık 15 hastamızda alerjik reaksiyon gelişti. Sadece ciltte döküntü şeklindeydi. Dört hastamız acil serviste müşahede altına alındı. Hiçbir sıkıntı olmadan şifa ile taburcu ettik. Hiçbir hastamızda hayati tehlike oluşturacak bir problemle karşılaşmadık."

Aşı Birimi Hemşiresi Ayşegül Salcı Keleş de aşının gelişi, taşınması, Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak vatandaşa iletilmesi ve aşı birimindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Güneş Altun ise ikinci doz aşısını oldu. Gazetecilere açıklama yapan Altun, "Bu hastalıktan kurtulmanın en iyi yolu aşı" diye konuştu.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir-İHA)

Koronavirüsle mücadelede 20 bininci aşıyı yaptılar
Koronavirüsle mücadelede 20 bininci aşıyı yaptılar
Koronavirüsle mücadelede 20 bininci aşıyı yaptılar
Koronavirüsle mücadelede 20 bininci aşıyı yaptılar
Koronavirüsle mücadelede 20 bininci aşıyı yaptılar

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsle mücadelede 20 bininci aşıyı yaptılar - Son Dakika


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