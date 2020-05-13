Koronavirüsle mücadelede büyük yük alan hemşireler - Son Dakika
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Koronavirüsle mücadelede büyük yük alan hemşireler

6 saat önce

ANKARA Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs ile mücadelenin en önemli unsurları arasında hemşireler yer alıyor.

Koronavirüsle mücadelede büyük yük alan hemşireler, System.String[]

ANKARA Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs ile mücadelenin en önemli unsurları arasında hemşireler yer alıyor. Hastalıkla mücadele büyük yük alan hemşirelerden Pınar Demirtaş (36) bu süreçte ailelerinden ayrı kaldıklarını anlatarak "Biz bu kadar çok dikkat ederken herkesin de dikkat ederek bu sürecin bitmesinde bize yardımcı olmasını istiyoruz. Biz de artık ailelerimize kavuşalım istiyoruz" dedi.

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs ile savaşan sağlık çalışanları arasında hemşiler önemli rol oynuyor. Hastaneye Covid-19 şüphesiyle başvuran hastaların ilk test sonuçları alınıncaya kadar geçen sürede bekletildikleri bölümde görev yapan hemşireler, hastalıkla mücadelede büyük bir yükü yükü kaldırıyor. Hemşireler şüpheli hastaların, test öncesindeki hazırlıklarından, test sonrasında yapılan işlem ve yönlendirmelerine, tedavilerine kadar her şeyiyle ilgileniyor.

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Hemşireler, bu süreçte yaşadıkları korku ve endişeleri DHA'ya anlattı. Koronavirüs şüphesi taşıyan hastalarla ilgilenen hemşirelerden Zeynep Kayıhan (29) test yapılmadan önce hasta için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Kayıhan, şöyle konuştu:

"Buraya direk koronavirüslü hastaları almıyoruz. Riskli grupta ve acil servise gelen koronavirüs şüphesi taşıyanları alıyoruz. Hastanın odasını gelmeden hazırlamış oluyoruz. Hasta şüpheli olduğu için koruyucu ekipmanlarımızı giyerek odasına kabul ediyoruz. Testleri negatif gelirse hastayı genel sıkıntısına göre ilgili bölümlere, pozitif gelirse diğer pandemi bölümlerimize yönlendirmemizi yapıyoruz. Virüs kapmaktan çok virüsü çevresindekilere, sevdiklerine bulaştırma konusunda herkesin korkusu var. Evde yalnız yaşamayan arkadaşlarımız genellikle hastanenin bize ayarladığı yerlerde kalmayı tercih ediyor. Tek kişilik odalarda kendilerini izole ederek bu süreci o şekilde geçirmeye çalışıyorlar."

'BUGÜN EVLİLİK YILDÖNÜMÜM; AMA KUTLAYAMIYORUM'

Hemşire Esra Demirel (33) ise 2 çocuğunu iki haftadır göremediğini belirterek, "Aile ile ayrı olduğumuz bu süreç bizi çok yıpratıyor. Bunu işimize yansıtmıyoruz; ama ailemizden uzak kalmak bizim için yıpratıcı bir süreç. Çoğumuz Anneler Günü'nü ayrı geçirdi, çocuğumun doğum gününü ayrı geçirdim. Bugün benim evlilik yıl dönümüm; ama bunu kutlayamıyorum. Çok yıpratıcı bir süreç; ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ailemden tamamen izoleyim, bunu yapmak zorundayım. Çocuğumla sadece telefonla iletişim kuruyorum" diye konuştu.

'AİLELERİMİZE KAVUŞALIM İSTİYORUZ'

Yoğun bakım hemşiresi Pınar Demirtaş ise süreçten çok fazla etkilendiklerini belirterek, "Bu süreçte psikolojik olarak çok etkilendik. Ailemizden, çocuklarımızdan ayrı kalmak bizi çok etkiledi. Biz gerçekten çok emek verdik, bu süreçte çok dikkat ettik. Biz bu kadar çok dikkat ederken herkesin de dikkat ederek bu sürecin bitmesinde bize yardımcı olmalarını istiyoruz. İstiyoruz ki insanlar evlerinde kalsınlar, bu süreç bir an önce bitsin. Biz de artık ailelerimize kavuşalım istiyoruz. Biz bu kadar emek veriyoruz onlar da versin bu süreç bitsin, eski düzenimize dönelim istiyoruz" dedi.

Yoğun bakım hemşiresi Belma Ay da (26) "Burada herkesin bir ailesi var. Ailelerden uzak bir şekilde emek veriyoruz. Herkesin bunu dikkate alarak dışarıya çıkmamasını öneriyoruz" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:26 Kaynak: DHA


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