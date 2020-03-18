Koronavirüsle mücadelede önemli ürünlerin ihracına 'ön onay' şartı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsle mücadelede önemli ürünlerin ihracına 'ön onay' şartı - Son Dakika

Koronavirüsle mücadelede önemli ürünlerin ihracına 'ön onay' şartı

7 saat önce

Hükümet, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, korunmaya yönelik ürünlerin ihracatına, ön onay şartı getirdi.

Koronavirüsle mücadelede önemli ürünlerin ihracına 'ön onay' şartı, System.String[]

Hükümet, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, korunmaya yönelik ürünlerin ihracatına, ön onay şartı getirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve ihracı kayda bağlı malların kontrolünü öngören tebliğde, değişiklik yapıldı.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren karara göre, etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın ihraç edilmesi için ön onay alınması gerekecek. Söz konusu ürünlere ön onay alınması durumunda, takibi sağlanması için kayda alınması sağlanacak. Uygulama kapsama alınan ürünlerden, hidrojen peroksit; temizleyici özelliğiyle halk arasında oksijenli su olarak biliniyor ve meltblown kumaş da, piyasada zor, ancak pahalıya satılan hijyen maskelerinin yapımında kullanılıyor.

Türkiye'de koronavirüsle ulusal eylem programının yürütüldüğü süreçte, hayatı hammadde ve bazı ürünlerin ülke ihtiyacının karşılanabilmesi için önlem alınmış oldu.

(Süleyman Aydın/İHA)

Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:20 Kaynak: İHA

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