Koronavirüsle mücadelede tıbbi atıklar İZAYDAŞ'ta imha ediliyor - Son Dakika
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Koronavirüsle mücadelede tıbbi atıklar İZAYDAŞ'ta imha ediliyor

6 saat önce

İZMİT Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Genel Müdürü Muhammet Saraç, her ay koronavirüs tedavisi sırasında kullanılan yaklaşık 150 ton tıbbi atık ve korunma amacıyla kullanılan maske, tulum ve eldiven gibi atıkların tesislerde imha edildiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelede tıbbi atıklar İZAYDAŞ'ta imha ediliyor, System.String[]
İZMİT Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Genel Müdürü Muhammet Saraç, her ay koronavirüs tedavisi sırasında kullanılan yaklaşık 150 ton tıbbi atık ve korunma amacıyla kullanılan maske, tulum ve eldiven gibi atıkların tesislerde imha edildiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk ve tek tehlikeli atık yakma tesisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye (İZAYDAŞ), koronavirüs tedavisi sırasında kullanılan tıbbi atıklar, koronavirüsten korunmaya yarayan maske, eldiven ve tulum gibi eşyalar getiriliyor. Her gün özel ekipler, Kocaeli bölgesinde bulunan hastanelere, karantinaya alınan kişilerin kaldığı yurtlara giderek tıbbi atıkları topluyor. Ayrıca kentte bulunan maske ve eldiven gibi atıkların bulunduğu kovalar toplanıyor. Tıbbi atıklar İZAYDAŞ'a getirilerek imha ediliyor. Tıbbi atıkları toplayan araçlar her sefer sonrası dezenfekte ediliyor.

Kocaeli'de birkaç hastanenin koronavirüsle mücadele kapsamında referans hastane haline geldiğini söyleyen İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, "Hatta karantina yurtlarımız da var, burada da misafirlerimiz var. Dolayısıyla noktalardan günlük her bir hastane başına 500 kilo ile 1 ton arasında Covid-19 müdahalesiyle oluşan tıbbi atıklar da geliyor. Bu atıklar arasında hastanelerden topladığımız muayene atıkları, pansuman atıkları, enjeksiyonlar ve diğer bütün ilaç atıklar olarak toplanıyor. Bunlar özel olarak toplanıyor, sahaya çıkan arkadaşlarımız baştan aşağı özel kıyafetlerle her gün sterilize edilerek toplanıp burada bertaraf ediliyor" dedi.

AYDA 140-150 TON ATIK TOPLANIYOR

Ayda 140 ile 150 ton arasında tıbbi atık toplandığını belirten Saraç, "Şu ana kadar sadece Covid-19 ile ilgili aylık 140-150 ton civarında atık toplanıyor. Mayıs ayının ilk 10 günü ile geçen ayı karşılaştıracak olursak Covid-19 ile ilgili hastanelerimizden gelen atıklar azalmaya başladı. Bu da tabii ki hasta sayımızın azalmasıyla ilgili bir durum. Toplam tıbbi atık miktarımız ise pek azalmadı, çünkü koronavirüs hastalarımız azaldı ama diğer poliklinik hizmetleri yeniden başladığı için yine atık geliyor" diye konuştu.

ATIKLAR İMHA EDİLİYOR

Saraç, koronavirüsle mücadelede kullanılan maske, tulum ve eldiven gibi atıkların da geldiğini açıklayarak, şunları söyledi:

"Şehrin çeşitli noktalarında 200'den fazla tıbbi atık kovamız var, ilçe belediyelerimizin de koyduğu kovalar var. Oradan da topladığımız maske, eldiven gibi tıbbi atıklarımızı buraya getiriyoruz. Burada yapılan işlemlerle sterilize ediyoruz. Her sabah burada toplanan ekip arkadaşlarımız koruyucu kıyafetlerini giyer, dezenfekte işlemine başlar ve kendilerine verilen güzergahlara göre atıkları toplamaya başlarlar. Bazen iki defa dolaşırlar ve bütün tıbbi atıkları toplayıp bu noktaya getirirler. Burada bulunan özel bir tankta sterilize işlemi yapılıyor. Buraya gelen hiçbir atığa el sürülmez, temas edilmez, bidonlar aracılığıyla getirilir ve kendi kasamıza doldurulur. Burada özel tankta 145 derece sıcaklıkta 4,5 bar basınçta 45 dakika boyunca kalır. Bu süre içerisinde herhangi bir mikrobik organizmanın yaşaması mümkün değil. Ondan sonra bu atıklar çıkarılıp parçalama işlemine gönderilir."


- İzmitkocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:13 Kaynak: DHA


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