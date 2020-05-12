Koronavirüsle mücadelede Türk ışını dönemi resmen başladı - Son Dakika

Koronavirüsle mücadelede Türk ışını dönemi resmen başladı

Sağlık Bakanlığı Türk ışın tedavisine klinik araştırma onayı verdi

ANKARA - Korona virüs tedavisi İçin Türk bilim insanları tarafından geliştirilen "Sensitif Derin Ultraviyole ve Lazer Tedavisi" klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu onay verdi.

İlk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve "Covid-19" olarak adlandırılan, birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Korona virüs ile ülkeler mücadele ediyor. Dünya genelinde şu ana kadar 4 milyon 109 bin vaka tespit edildi, 284 bin kişi hayatını kaybetti ve 1 milyon 527 bin kişi Korona virüs ile mücadele de zafer kazanarak taburcu edildi.

Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinde 1 milyon 385 bin 834 vaka sayısı ile en çok riskli ülke konumunda yer alırken, ABD'yi sırasıyla İspanya, Birleşik Krallık, Rusya, İtalya, Fransa, Almanya ve Brezilya takip ediyor.

Korona virüs için ülkeler tedbirlerini arttırırken diğer taraftan da aşı, ilaç ve tedaviye yönelik dünya ülkeleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'un, Covid-19 ile mücadele de Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında önerdiği ultraviyole ışın tedavisi ile ilgili, Türk bilim insanları da yıllar öncesinden çalışmalarına başlamıştı. Bu kapsamda ABD'nin seçkin tıp merkezlerinden Cleveland Klinik ve Newyork Tıp Fakültesi'nden geliştirilen yeni tedavi yönteminin uygulaması konusunda davet edildi.

İnfluenza tedavisinde kullanılan ve büyük başarı elde edilen milli cihazın geliştirilerek Korona virüs ile mücadelede de kullanılması için çaba sarf eden Türk Bilim insanları artık sona geldi. Gazi Üniversitesi'nde hayvan deneyleri yapılan Turkish Beam cihazının etkinliği ve güvenliği kanıtlandıktan sonra diğer aşama olan klinik araştırma safhasına geçildi.

Ultraviyole C ışını enfeksiyonların tedavisinde kullanılan mevcut yöntemlere alternatif inovatif bir yaklaşımdır. Turkısh Beam cihazı ile dünyada ilk defa 254 nm dalga boyunda UVC ışının Lazer Işınları ile desteklenerek yapılan bir tedavi yöntemi olarak kullanılacak. Sistem, jeneratör bir ultraviyole/ lazer ışık kaynağı ve bunun üzerine konnektörlenmiş fiberoptik kablolar vasıtasıyla İnvamed Steerable Katetere yerleştirilerek uygulanır. Fiberoptik sistemin ucundan çıkan ultraviyole/ lazer ışığı, mikroorganizmaları (virüsler dahil) saniyeler süren bir uygulamanın sonunda yok eder. Sistem, fiberoptik bir kateter vasıtası ile damar içi, soluk borusu,akciğerler ve solunum yollarına direkt olarak gönderilerek, kateterden düşük dozda UVC ve Laser ışını uygulaması ile bu bölgelerdeki mikroorganizmaların yok edilmesi temeline dayanır.

Sensitif Derin Ultraviyole ve lazer tedavisine Sağlık Bakanlığından klinik araştırma izni verildi

Türkiye'nin milli tıbbi cihazda öncü aktörü olan RD GLOBAL/ INVAMED firmasının geliştirdiği Turkish Beam tıbbi cihazının Korona virüs ile mücadelede kullanılması için Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu yapılan başvuruya onay verdi.

Covid-19 Tedavisi İçin Türk mühendis ve doktorları tarafından geliştirilen Sensitif Derin Ultraviyole ve Lazer Tedavisi yani Türk Işın Tedavisi için Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumundan klinik araştırma için Türkiye'nin öncü sağlık merkezlerinden üç tanesinde uygulanması için onay alınmış oldu.

Milli inovasyon ve milli üretimle üretilen Turkish Beam cihazının uluslararası patent başvurusunun da yapıldığı RD GLOBAL/ INVAMED yetkilileri tarafından belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,"Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke konumuna gelmedikten sonra hedefe ulaşamayız" sözlerini yol haritası olarak belirleyen RD GLOBAL/ INVAMED firması resmi sosyal hesaplarından yayınladığı Turkish Beam tanıtım videosunun başlangıcında İngilizce Olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "oku, düşün, uygulama ve neticelendir" sözlerine yer verdi. Yayınlanan video ile RD Global/INVAMED Sensitif Derin Ultraviyole ve Lazer Tedavisinin uygulanma yöntemini tüm dünya ile paylaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RD GLOBAL INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı ve Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, şunları söyledi:

"Sürecin en başından beri bize destek veren değerli Türk Mühendis ve Türk hekimlerine, tecrübeleri ile bize yol gösteren üniversitelerimizin kıymetli akademisyenlerine çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde ülkemizde sağlık hizmetlerinin eksiksiz,hızlı bir şekilde yapılması ve diğer ülkelerdeki gibi kaos ortamının oluşmamasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 18 yıldır önderlik ettiği sağlıkta reform paketlerinin olumlu etkileri göz ardı edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı reformlarla ülkemizin her yerinde Covid-19 pozitif vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri sosyal güvenlik kurumu tarafından ücretsiz verilmektedir. 2023 hedeflerinden Milli ilaç ve Milli Tıbbi Cihaz Üretim politikalarının bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu politikaların oluşmasında önderliğinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz."