Koronavirüsle mücadeleye yardım eden robotlar - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Koronavirüsle mücadeleye yardım eden robotlar - Son Dakika

Koronavirüsle mücadeleye yardım eden robotlar

6 saat önce

Koronavirüsle mücadelede robotların kullanımı artıyor.

"Lütfen odayı terk edin, kapıyı kapatın ve dezenfeksiyonu başlatın."

UVD Robots'un ürettiği bir robotun sesi bu. Şirketin müdür yardımcısı Simon Ellison, robotun Çince de uyarı yapabildiğini söylüyor.

Pencerenin arkasından, robotun hastane odası gibi düzenlenmiş bir odayı morötesi ışınlarla dezenfekte etmesini izliyoruz.

Bu ışık, bakteri ve virüslerin DNA ve RNA'larına zarar vererek üremelerini engelliyor.

Deneyin ardından ortamda hafif, yanık saça benzer bir koku kalıyor.

Şirketin müdürü Per Juul Nielsen, şirketin bir süredir büyümekte olduğunu fakat koronavirüs salgınının büyüme oranlarında patlama yarattığını söylüyor.





Pek çok ülkeden artan talep nedeniyle üretim süreci hızlandırılmış. Artık Danimarka'nın Odense kentinde her bir robotun üretilmesi bir günden az zaman alıyor. Fiyatı ise 67 bin dolar.

Virüsle mücadele için kullanılan bir diğer ürün de LightStrike.

ABD'li Xenex şirketinin geliştirdiği bu alet, odada gezinmek yerine odanın ortasından tüm yüzeyleri virüsten arındırıyor.

2014 yılında Teksas'ta bir hastane, Ebola vakasının ardından binayı temizlemek için bunu kullanmıştı.

Çoğu ABD'de olan 500 sağlık kurumunda LightStrike kullanılıyor.

Üretici şirket, Kaliforniya ve Nebraska'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bazı hastanelerde bu ürünle odaların dezenfekte ettiğini belirtiyor.





Çin'de de virüse karşı yeni teknolojiler geliştiriliyor.

Küresel araştırma şirketi IDC'nin hazırladığı bir rapora göre Çin, dronelar ve robotlara en fazla para harcayan ülke.

IDC'nin Çin bürosunda kıdemli araştırmacı olarak çalışan Leon Xiao, Çin'de robotların dezenfeksiyon, ilaç dağıtımı, çöp atımı, ateş ölçümü, tıbbi cihaz nakliyesi gibi alanlarda kullanıldığını söylüyor:

"Bu robotların hastaneler ve diğer kamusal alanlarda kullanımının artması açısından bir dönüm noktası."

Xiao, hastanelerde robotlara yer bulmak ve sağlık çalışanlarını buna ikna etmenin işin zor kısımları olduğunu belirtiyor.





Koronavirüs salgını, Çinli robot şirketlerini inovasyona zorlamış.

Otonom robotlar üreten Şenzen merkezli YouiBot, mevcut teknolojilerini dezenfeksiyon robotu üretmek için kullanmaya başlamış.

Şirket robotlarının üstüne eklediği morötesi ışıklarla bir model geliştirmiş.

Şirketin yöneticilerinden Keyman Guan, "Bizim için teknik açıdan zor bir şey değil, Legolarla oynamak gibi" diyor.





Robotları fabrikalar, ofisler, bir havalimanı ve bir hastanede kullanımda.

Guan, bu süreçte en zorlandıkları şeyin tedarik zincirlerinin kesilmesi nedeniyle parça bulmak olduğunu söylüyor:

"Tek bir parça bile eksik olsa robot çalışmaz. Neyse ki son birkaç haftada tedarik zincirlerinin durumu iyiye gidiyor."





Koronavirüsle mücadeleye yardım eden robotlar
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Teknoloji, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:50 

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