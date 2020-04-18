Koronavirüsle mücadeleyi fırsata çeviren kişilerin kaçak yapıları yıkıldı - Son Dakika

Silivri Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, koronavirüsle mücadele sürecinde hazine ve tarım arazilerine yapıldığı tespit edilen 15 adet kaçak yapı Silivri Belediyesi tarafından yıkıldı.

Silivri Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığına ilişkin alınan tedbirler kapsamındaki süre içerisinde başlandığı ve yapımı devam ettiği tespit edilen 15 adet kaçak yapıyı yıktı. Çayırdere ve Sayalar mahallelerinde hazine ve tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar, Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gece Kondu Denetim ve Uygulama Birimi ekipleri tarafından yıkıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı destekleriyle alınan güvenlik önlemleri altında temeli atılmış, kaba inşaatı bitmiş veya oturuma hazır hale getirilmiş tüm yapıların yıkım işlemi gerçekleştirildi.

BAŞKAN YILMAZ: ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Yasal olmayan bir şekilde yapılarak devlet arazilerine ve tarım arazilerine yönelik işgallere müsaade etmeyeceklerini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kaçak yapı ile mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini söyledi. İmarsız ve izinsiz kaçak inşaatlar için yasal işlemler neyse onun uygulanacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, " İstanbul'un en güzel en huzurlu ilçesinin tarım arazilerine kaçak inşaat yapanları tespit etmeye ve gerekli işlemleri uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.