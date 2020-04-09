Koronavirüsle savaşa Vestel'den destek - Son Dakika
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Koronavirüsle savaşa Vestel'den destek

6 saat önce

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını kapsamında Vestel, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve müşteriye yönelik hizmetlerini koronavirüs gündemi doğrultusunda güncelledi.

Koronavirüsle savaşa Vestel'den destek, System.String[]

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını kapsamında Vestel, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve müşteriye yönelik hizmetlerini koronavirüs gündemi doğrultusunda güncelledi.


Vestel, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve müşteriye yönelik hizmetlerini koronavirüs gündemi doğrultusunda güncelledi. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını karşısında tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ülkece mücadele veriyoruz. Şirket olarak ülkemizin bu mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu süreci dayanışma ruhu içinde ve birbirimizden güç alarak atlatacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.


Erdoğan, sağlık kuruluşlarına Vestel ürünleriyle destek olduklarını, riskli grupta yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kahraman sağlık çalışanlarına özel uygulamalar başlattıklarını ve her zaman olduğu gibi sokakta yaşayan hayvan dostlarını da unutmadıklarını ifade etti.


Hastanelere destek


Vestel, bugünün kahramanları sağlık çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırabilmek için ürünleri ile hastanelere yardımcı oluyor. Yapılan bilgilendirmede; klima, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi gibi beyaz eşyaların yanı sıra kahve ve çay makinesi, tost makinesi gibi küçük ev aletlerinden oluşan setleri İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Bursa, Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasındaki sağlık kuruluşuna bağışladı. Tüm bunların yanı sıra ilgili kurumların cihaz ihtiyaçlarına da destek veren şirket, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte her türlü yardıma hazır olduğunu belirtiyor.


Teknik servisten anlamlı girişim: 65 yaş üstüne görüntülü görüşme desteği


Vestel yetkili servisleri bir yandan hizmetlerine devam ederken, bir yandan da hem müşterilerin hem de kendilerinin sağlığı için maksimum düzeyde önlemler aldı. Koruyucu tıbbı malzemelerle sosyal mesafeyi koruyarak hizmet veren Vestel yetkili servis personeli 65 yaş üstü kişiler için ise bir girişim başlattı. Sosyal izolasyon nedeniyle uzun zamandır görüşemediği çocukları, torunları, yakınlarıyla hasret gidermek isteyen ancak görüntülü görüşme yapmaya imkanı olmayan ya da bu özelliği kullanmayı bilmeyen yaşlılar, servis personeli sayesinde özledikleri kişilerle görüşebiliyor. Vestel personeli kendi telefonundan 65 yaş üstü müşterilerin dilediği kişiyi görüntülü arıyor ve özlem gidermelerine aracılık ediyor. Ayrıca Vestel Müşteri Hizmetleri 65 yaş üstü müşterilere servise gitmeden önce telefonla arayarak ihtiyaçlarını soruyor ve gerekli gıda malzemelerini alarak hizmet vermeye gidiyor.


Sağlık çalışanlarına 7/24 ücretsiz servis hizmeti


Vestel, sağlık çalışanlarını da ihmal etmedi. Kovid-19 ile mücadele bitene kadar doktorlar, hemşireler, eczacılar, hasta bakıcılar, hizmet görevlileri ve sağlık sektöründeki tüm çalışanlar Vestel servis hizmetlerinden 7 gün 24 saat ücretsiz olarak yararlanabilecek. Sağlık çalışanları, kendilerine özel hattı arayarak, garanti kapsamı dışındaki ürünleri dahil teknik destek ve servis hizmeti ücretsiz olarak alabilecek.


Barınaklara mama yardımı


Koronavirüs salgını nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları da düşünen Vestel, kuşlar, kediler ve köpekler için belirlenen noktalara mama bıraktığı da kaydedildi. Servisler aracılığı ile barınaklara mama götüren şirketin bazı teknik servisler ise köpekler için kulübe yapıyor. - İSTANBUL

Koronavirüs, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:25 Kaynak: İHA

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