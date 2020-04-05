Koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarının özverisini anlatan mısralar şarkıya dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarının özverisini anlatan mısralar şarkıya dönüştü - Son Dakika

Koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarının özverisini anlatan mısralar şarkıya dönüştü

6 saat önce

Dünya geneline hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ile Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz olmak üzere, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına "Dualar Seninle" şarkısı ithaf edildi.

Koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarının özverisini anlatan mısralar şarkıya dönüştü, System.String[]

Dünya geneline hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ile Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz olmak üzere, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına "Dualar Seninle" şarkısı ithaf edildi.

İngilizce öğretmenliği yapan Turgay Evren'in sözlerini kaleme aldığı, Ali Tolga Demirtaş'ın düzenleme ve seslendirmesini yaptığı şarkının klibinde, Türkiye ile dünyadaki sağlık personelinin zor şartlar altında ve canları pahasına yaptığı mücadeleyle ilgili çarpıcı görüntüler yer aldı.

Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada salgının görülmesinden itibaren sağlık çalışanlarının özveriyle yaptığı çalışmaları takip ettiğini söyledi.

Artık Türkiye'de de sürdürülen bu mücadeleden çok etkilendiğini ifade eden Evren, "Zaten ailemde de birçok sağlık çalışanı mevcut. Bir yeğenim doktor, büyük kızım tıp fakültesi son sınıfta öğrenci. Kardeşim anestezi teknikeri ve eşi de hemşire. Bu süreçte sağlıkçıların ciddi bir şekilde ve büyük fedakarlıklar yaparak, kendi sağlıklarını riske atarak, çalışmalarını yakından izliyorum. Şarkı yapma fikrinin kaynağı bu mücadeledir." diye konuştu.

Evren, kendi karantina sürecinde şarkı sözlerinin ortaya çıktığını, şarkının düzenlemelerini ve seslendirmesini ABD'de yaşayan Ali Tolga Demirtaş'ın yaptığını söyledi.

- "Tüm dualarımız, alkışlarımız ve dualarımız sağlıkçılarımızla"

Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını klipte yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Evren, şunları kaydetti:

"Dünya ilk kez bu denli büyük küresel bir salgınla mücadele ediyor. Şu anda her ülke kendi mücadelesini vermeye başladı. Aklımızda tabii ki en önce Türkiye'deki sağlıkçılar var. Klipte şarkı sözlerinin İngilizce alt yazı koyulma sebebi salgın sorunun küresel, mücadelemizin ulusal olmasıdır. Kendi ülkemizde de hayatını kaybeden sağlık personellerimiz oldu. Başta Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ile Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz olmak üzere canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımıza 'Dualar Seninle' şarkımızı ithaf ediyorum. Şarkı sözlerimde de belirttiğim gibi tüm dualarımız, alkışlarımız ve dualarımız sağlıkçılarımızla. Onlara bu süreçte ne kadar teşekkür etsek azdır."

- "Dualar Seninle" şarkısının sözleri

"Yürüyenler durduğunda, korku kalbe vurduğunda, salgın şehre vardığında sığınacak kalesin sen/Ne gecen var ne gündüzün, ne sırlar saklar gülüşün/acıya meydan okursun/yaradandan gelir gücün.Sen dik dur üzülme, başaracağız seninle, dualar, alkışlar, umutlar seninle"

Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:02 Kaynak: AA

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