Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı

Rusya'da koşucu olduğunu belirtilen bir kişi, koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı, özel kıyafetli sağlık görevlileri ise onu kovaladı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, Rusya'nın Arzamas kentinde meydana geldi. 28 yaşında olduğu belirtilen koronavirüs hastası koşucu, testinin pozitif çıkmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istendi. Hastaneye gitmek istemeyen kişi, koşarak sağlık görevlilerinden kaçmaya çalıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, özel kıyafetli sağlık ekiplerinin hastayı kovaladığı görüldü.Yerel medya, hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.