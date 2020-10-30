Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü - Son Dakika

Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü

30.10.2020 08:40

DİYARBAKIR'da pozitif tanıyla karantinada olması gereken üst kat komşuları A.Ç. tarafından yüzüne tükürülen 9 yaşındaki E.U., o anları anlattı.

DİYARBAKIR'da pozitif tanıyla karantinada olması gereken üst kat komşuları A.Ç. tarafından yüzüne tükürülen 9 yaşındaki E.U., o anları anlattı. E.U, A.Ç.'den önce kızının da yüzüne tükürdüğünü belirterek, "Bildiği halde tükürdü. 'Biz ölünce onlar da ölsün' diye düşündüler" dedi.Olay, pazar günü Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci katta oturan Y.U., banyosunun tavanından su damlayınca, üst kat komşusu A.Ç.'nin eşine rahatsızlığını dile getirdi. Bu durumdan şikayetçi olan Y.U., eşi M.U.'ya da anlattı. Olay akşamı koronavirüs testi pozitif olan ve karantinada olması gereken A.Ç., Y.U.'nun kapısını çaldı. Kapıyı Y.U. ve eşi M.U. açtı. A.Ç. ile M.U. arasında kısa süre sonra tartışma yaşandı. Bu sırada A.Ç.'nin bina girişinde bekleyen kızı, marketten ekmek alıp gelen M.U.'nun kızı E.U.'nun yüzüne tükürdü. Koşarak evlerine gelen E.U.'ya kapı girişinde bu kez de A.Ç. tükürdü. Anne Y.U. bunun üzerine kavga çıkmasın diye eşi M.U. ve kızını içeriye alarak, kapıyı kapattı. A.Ç., bu kez bıçakla gelip, tehdit ederek, kapıyı açmalarını istedi.İhbar üzerine adrese gelen Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları bina girişine indirerek kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda, A.Ç.'nin koronavirüslü olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine, filyasyon ekiplerine bilgi verildi. Gelen filyasyon ekipleri A.Ç.'yi karantinaya alarak, yurda götürdü. Karantinayı ihlalden de 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. E.U.'ya ise Covid-19 testi yapıldı. 'BİLDİĞİ HALDE TÜKÜRDÜ, BİZ ÖLÜNCE ONLAR DA ÖLSÜN DİYE'Demirören Haber Ajansı'na konuşan E.U., ekmek almak için fırına gittiğini, döndüğünde bu olayı yaşadığını belirterek, "Babası da geldi kapımıza saldırdı, o da tükürdü. Sonra ablası merdivenden geçerken benim ablam 'neden tükürdün, size laf mı attı?' diye sordu. Bir şey demeden o da tükürdü ve çöp torbasını attı. Ondan sonra eve gitti. Polisi çağırdık kavga çıkmasın diye. Polis geldi ifademizi aldı. Sonra da doktorlar geldi. Benim testimi yaptılar. Aileme bulaşır diye korktum. Ailem ölürse, kardeşim tek kalırdı. Bu zamanda virüs var, insan nasıl tükürür? Sadece kızı da değil, babası, annesi, hepsi yaptı. Bana bulaşsa, ben eve geleceğim, oraya buraya dokunacağım. Sonra ailem yanlışlıkla dokunacak. Onlar da olurdu. Kardeşimin belki tedavisi olurdu ama diğerleri ölürdü. Neden tükürdün? Bir şey mi dedik? Ne oldu? Neden? Bildiği halde tükürdü. 'Biz ölünce onlar da ölsün' diye tükürdü diye, düşünüyorum" dedi.'5 YILDIR, BANYODAN KİRLİ SU AKIYOR'Olayı anlatan Y.U. ise kavganın en büyük sebebinin 5 yıldır, üst katın banyosundan akan kirli su olduğunu ifade ederek, sorunun çözülmesini istediğini söyledi. Y.U., şöyle konuştu:"Çünkü biz zarar görüyoruz. Kadın 'ben yapmayacağım' diyor. 'Ev sahibini çağır' diyorum, o da onlara 'ben kesinlikle kiradan kesmiyorum' demiş. Kadın da 'benim imkanım yok' diyor. Bana, 'evden çıkın o zaman' diyor. Biz ev sahibiyiz, onlar kiracı. Yöneticiye de söyledim. 'Beni ilgilendirmiyor, bu senin sıkıntındır' dedi. Bu 5 yıldır böyle sürüyor. Sürekli saldırı, küfür, aşağılama, çöp atma, halı silkeleme ve kapıya gittiğimde oğlu bile bana saldırıyor. Ben burada mağdurum. Allah korusun benim eşimi öldürseler, çocuklarım ortada kalsa, kim bakacak. Yazıklar olsun diyorum. İnsanlık ölmüş. Eğer bunu yapıyorsa bütün insanları öldürmüş demektir. Dışarı çıkmaması lazım, maske takması lazım. Hiçbir hakkı yok, bu şekilde çocuklarıma tükürmeye. Biz artık onlarla baş edemiyoruz. Biz çözüm istiyoruz."

Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü
Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü
Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü
Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü

Koronavirüs, Bağlar, kavga, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü - Son Dakika

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