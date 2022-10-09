Koronavirüste Bu Hafta: 40 Kişi Hayatını Kaybetti, 22 Bin 729 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüste Bu Hafta: 40 Kişi Hayatını Kaybetti, 22 Bin 729 Kişi Pozitif Çıktı

09.10.2022 23:29
Koronavirüste Bu Hafta: 40 Kişi Hayatını Kaybetti, 22 Bin 729 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 19-25 Eylül 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 22 bin 729 kişi pozitif çıktı, 18 bin 15 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın 19-25 Eylül 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 22 bin 729 kişi pozitif çıktı, 18 bin 15 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 'Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu', 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 22 bin 729 vaka ortaya çıkarken 40 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 15 kişi ise iyileşti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522'e, toplam vefat sayısı ise 101 bin 179'a ulaştı.

12 Eylül ile 18 Eylül arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 21 bin 411, vefat sayısı 71 ve iyileşen sayısı 17 bin 647 kişi olarak açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda toplam yolcu trafiği yüzde 51 arttı Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda toplam yolcu trafiği yüzde 51 arttı Bu yılın 9 ayında havalimanlarında 138 milyondan fazla yolcu ağırlandı Bu yılın 9 ayında havalimanlarında 138 milyondan fazla yolcu ağırlandı
Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bu Hafta: 40 Kişi Hayatını Kaybetti, 22 Bin 729 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 01:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: Koronavirüste Bu Hafta: 40 Kişi Hayatını Kaybetti, 22 Bin 729 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement