Koronavirüste Bu Hafta: 96 Kişi Hayatını Kaybetti, 226 Bin 532 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın 11-17 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 226 bin 532 kişi pozitif çıktı, 124 bin 732 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı 'Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu' 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 226 bin 532 vaka ortaya çıkarken 96 kişi yaşamını yitirdi, 124 bin 732 kişi ise iyileşti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e, toplam vefat sayısı ise 99 bin 184'e ulaştı.

4 Temmuz ile 10 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 117 bin 95, vefat sayısı 31 ve iyileşen sayısı 61 bin 47 kişi olarak açıklanmıştı.