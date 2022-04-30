Koronavirüste Bugün: 11 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 772 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüste Bugün: 11 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 772 Yeni Vaka Tespit Edildi

30.04.2022 22:12
Koronavirüste Bugün: 11 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 772 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 119 bin 264 testten bin 772 pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 3 bin 147 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 30 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 119 bin 264 testten bin 772 pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 3 bin 147 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 498 bin 664 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.

YORUMLAR
500
Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 11 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 772 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika


Son Dakika
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
21:41 Yarın İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
21:08 EGM, e-Devlet'in hacklendiği iddialarını yalanladı
20:58 Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı
20:57 Trabzon'da tüm uyarılara rağmen silah sesleri yükseliyor
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirdi: Faşist yüzünü ortaya koydu
20:34 Bakan Koca sosyal medyadan sert çıktı! Koronavirüs tablosunda eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 22:22:47. #1.13#
SON DAKİKA: Koronavirüste Bugün: 11 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 772 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement