Koronavirüste Bugün: 12 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 480 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 12 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 480 Yeni Vaka Tespit Edildi

01.05.2022 23:25
Koronavirüste Bugün: 12 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 480 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 108 bin 802 testten bin 480’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 12 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 2 bin 113 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 1 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 108 bin 802 testten bin 480'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 12 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 2 bin 113 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 499 bin 821 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca sosyal medyadan sert çıktı! Koronavirüs tablosunda eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi Bakan Koca sosyal medyadan sert çıktı! Koronavirüs tablosunda eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 12 Kişi Hayatını Kaybetti, Bin 480 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika


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