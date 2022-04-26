Koronavirüste Bugün: 14 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 511 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 14 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 511 Yeni Vaka Tespit Edildi

26.04.2022 20:52
Koronavirüste Bugün: 14 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 511 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 132 bin 633 testten 2 bin 511’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 14 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 14 bin 425 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 132 bin 633 testten 2 bin 511'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 14 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 14 bin 425 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 455 bin 844 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.

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Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 604 Yeni Vaka Tespit Edildi Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 604 Yeni Vaka Tespit Edildi Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 14 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 511 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüste Bugün: 14 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 511 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
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