Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 898 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 898 Yeni Vaka Tespit Edildi

22.04.2022 19:47
Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 898 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 149 bin 252 testten 2 bin 898’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 19 bin 693 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 22 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 149 bin 252 testten 2 bin 898'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 19 bin 693 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 418 bin 551 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 898 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 898 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
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