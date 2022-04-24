Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 277 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 277 Yeni Vaka Tespit Edildi

24.04.2022 19:29
Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 277 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 127 bin 253 testten 2 bin 277’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 15 bin 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 24 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 127 bin 253 testten 2 bin 277'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 15 bin 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 426 bin 248 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 277 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika


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