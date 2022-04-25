Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 604 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 604 Yeni Vaka Tespit Edildi

25.04.2022 22:09
Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 604 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 134 bin 346 testten 2 bin 604’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 18 bin 573 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 134 bin 346 testten 2 bin 604'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 18 bin 573 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 441 bin 608 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 604 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika


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