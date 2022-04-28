Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 256 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 253 testten 2 bin 256'sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 11 bin 193 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 482 bin 673 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.