Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 256 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 256 Yeni Vaka Tespit Edildi

28.04.2022 20:19
Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 256 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Nisan’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 253 testten 2 bin 256’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 11 bin 193 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 253 testten 2 bin 256'sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 11 bin 193 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 482 bin 673 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 256 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüste Bugün: 15 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 256 Yeni Vaka Tespit Edildi - Son Dakika
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