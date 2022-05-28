Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 966 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 966 Kişi Pozitif Çıktı

28.05.2022 20:22
Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 966 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 138 bin 752 testten 966’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1104 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 138 bin 752 testten 966'sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1104 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 719 bin 809 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 966 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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